Italienii de la Gazzetta dello Sport i-au făcut calculele lui Cristi Chivu după Inter – Arsenal 1-3! De ce are nevoie pentru calificarea directă în optimile Champions League

ADVERTISEMENT

”Nerazzurii” au ajuns la trei înfrângeri consecutive în grupa de Champions League și au părăsit pentru prima dată Top 8. Trupa lui Cristi Chivu păstrează în continuare șanse de calificare directă în optimi, dar calculele nu sunt deloc simple.

Cristi Chivu, calcule complicate pentru calificarea în optimile Champions League

După eșecurile cu Atletico Madrid și Bayern Munchen, pentru Inter a venit și . Acești pași greșiți i-au coborât pe italieni pe locul 9 în clasamentul din Champions League, iar evitarea play-off-ului este acum un obiectiv mult mai greu de îndeplinit.

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii de la publicația au făcut toate calculele ca formația pregătită de Cristi Chivu să încheie între primele 8, însă s-au arătat mai degrabă pesimiști că acest lucru poate fi realizat.

Prima condiție ca ”nerazzurii” să se califice direct în optimi este să câștige meciul din ultima etapă. Însă nu va fi deloc ușor, pentru că urmează o deplasare dificilă în infernul de la Dortmund. Partida va avea loc miercuri, 28 ianuarie, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu poate coborî și mai mult în clasament

Însă, nu este de ajuns. Echipa lui Cristi Chivu are nevoie și de jocul rezultatelor pentru a prinde Top 8 și a evita astfel două jocuri în plus în play-off, într-un program și așa extrem de aglomerat.

ADVERTISEMENT

Inter este la un punct în spatele lui PSG, Sporting Lisabona și Manchester City, care au același număr de meciuri jucate, și la două puncte în urma lui Tottenham, clasată pe locul 4. Și Atalanta este la un singur punct, dar bergamascii urmează să joace în etapa a 7-a pe teren propriu cu Athletic Bilbao și cu o victorie și-ar asigura matematic locul în optimi.

”Nerazzurrii” ar putea coborî și mai mult în clasament după întâlnirile din această seară, putând fi depășită de Atletico Madrid (meci în deplasare cu Galatasaray), de Liverpool (în deplasare cu Marseille), Newcastle (acasă cu PSV Eindhoven), Chelsea (acasă cu Pafos) sau Barcelona (în deplasare cu Slavia Praga).

ADVERTISEMENT

În plus, Galatasaray și Juventus (acasă cu Benfica) au șansa să egaleze la puncte formația lui Cristi Chivu și să complice și mai mult lucrurile pentru calificarea directă în optimile Champions League.

De ce meciuri depinde calificarea directă a Interului

Unele rezultate, evident, le exclud pe altele. Dar să presupunem că Inter va rămâne la un singur punct distanță de Top 8 sau cel mult la două puncte dacă atât Atletico, cât și Liverpool câștigă în seara asta.

În ultima etapă, ”nerazzurrii” ar trebui să învingă la Dortmund și să spere. Că Atletico va pierde pe Wanda Metropolitano împotriva lui Bodo/Glimt, că Barcelona nu va câștiga acasă cu FC Copenhaga și așa mai departe.

Alte partide în care trupa lui Cristi Chivu așteaptă rezultate favorabile sunt Athletic Bilbao – Sporting Lisabona, Eintracht Frankfurt – Tottenham, Liverpool – Qarabag, Manchester City – Galatasaray, Napoli – Chelsea și, eventual, chiar Club Brugge – Marseille.

Ce a spus Chivu de un eventual play-off în Champions League

Imediat după ce Inter a pierdut duelul cu Arsenal, Cristi Chivu a admis superioritatea adversarului. Tehnicianul român crede că echipa sa putea face mai multe puncte până acum, dar .

”Au fost mai rapizi, prin ocuparea terenului, atacarea liniilor în viteză, mingea a doua, au fost puternici la dueluri. Am jucat bine în prima parte, la 1-1 puteam marca, asta nu înseamnă că am fi câștigat. Au fost momente, ghinion la golul primit din corner. În partea a doua, ei au ridicat nivelul de acțiune. Am avut probleme să ne creăm ocazii.

Să așteptăm și să vedem dacă ne ajunge o victorie (n.r. – la Dortmund, în ultima etapă). Acceptăm și un play-off, nu e problemă. Este dezamăgirea că din cele trei eșecuri puteam face puncte, mai ales cu Atletico și Liverpool, nu neapărat astăzi.

Să fi jucat cu Atletico și Liverpool așa ca astăzi, am fi făcut puncte. Simt că echipa a crescut. Putem juca împotriva oricui, dar e greu cu Trossard și Saka. Rămân curajos și optimist, bucuros de cum am crescut”, a declarat Chivu.

Clasament Champions League

Înaintea partidelor de miercuri și a ultimei etape, care se va desfășura săptămâna viitoare, clasamentul grupei unice din Champions League arată astfel: