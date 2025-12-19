Italienii detonează bomba finalului de an! Adrian Mutu își poate îndeplini visul de a antrena Fiorentina

ADVERTISEMENT

Dorința cea mai mare a lui Adrian Mutu, aceea de a o pregăti pe Fiorentina, echipă la care a scris istorie în cariera de fotbalist.

Adrian Mutu, noul antrenor de la Fiorentina? Presa din Italia aruncă bomba

are o perioadă execrabilă și nu a reușit vreo victorie în actualul sezon de Serie A după cele 15 etape desfășurate. Aceștia au doar 6 puncte și se află pe ultimul loc în campionat, iar retrogradarea nu mai pare un scenariu SF, ci unul care e din ce în ce mai posibil după fiecare meci care trece.

Italienii speculează pe seama faptului că Fiorentina ar putea să schimbe din nou antrenorul, iar Adrian Mutu este unul dintre numele ce ar putea să ajungă pe banca echipei. Acesta ar pute să vină alături de Cesare Prandelli, fostul său tehnician de la trupa din Firenze, iar din plan ar face parte și fostul portar, Sebastien Frey

Ce scrie presa din Italia despre posibila venire a lui Mutu la Fiorentina

„Românul și fostul antrenor al clubului au vorbit la telefon și au discutat îndelung despre situația prin care trece clubul, iar cei doi s-au arătat disponibili să dea o mână de ajutor în cazul în care vor fi contactați. Ambii ar fi gata să încerce să salveze Fiorentina, dar evident cu roluri diferite. Prandelli ar avea un rol de conducere pentru a garanta echilibrul, în timp ce Mutu ar fi antrenorul.

‘Il Fenomeno’ ar putea zdruncina grupul, mai ales pentru că se bucură de credit, iar fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta într-un astfel de moment. Voința fostului număr 10 ar fi aceea de a avea imediat o confruntare cu vestiarul pentru a înțelege cine vrea să rămână și cine nu, pentru că acum nu este absolut deloc nevoie de cineva nemulțumit. Alături de ei ar fi gata să revină ‘în joc’ și Sebastien Frey, fost portar al Fiorentinei, care ar funcționa ca un coordonator între prima echipă și zona tehnică”, au scris cei de la .

Adrian Mutu a recunoscut că vrea la Fiorentina

Adrian Mutu a spus la FANATIK SUPERLIGA că nu ar ezita să , asta chiar dacă situația echipei nu este una deloc bună dacă ne uităm la clasament.

„E șocant să vezi Fiorentina pe ultimul loc, dar s-a mai întâmplat acum 20 de ani. Dar ultimii 20 de ani au fost buni. Acum se află într-un moment delicat, dar au timp să remedieze. La ei fiind un campionat continuu, fără play-off și play-out, pot recupera. Și Cristi Chivu a fost anul trecut cu apa aproape deasupra capului (n.r. – cu Parma) și i-a salvat. Acum nu mai are problemele astea, trebuie să stea cât mai sus. Ar fi un duel frumos, nu neg, mi-ar plăcea.

(n.r. – Puneți dorința asta sub brad. Știi că Moș Crăciun îndeplinește dorințe) Am schimbat vreo trei brazi. Sunt din ce în ce mai cuminte și nimic. (n.r. – Dacă ai primi ofertă te-ai băga sau te-ai gândi de 100 de ori?) N-ai cum să refuzi așa ceva, despre ce vorbim, ar fi o șansă… Măcar să vină, dacă ar veni o șansă ca asta… Una e SuperLiga și alta e Serie A”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.