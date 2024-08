Italienii i-au făcut portretul lui Răzvan Sava! Vești proaste pentru fostul portar de la CFR Cluj

Italienii au început să facă scanarea lui Răzvan Sava. Asta pentru a vedea dacă românul are stofă de portar de Serie A. În urma acestui lucru, a primit o veste care nu este pe placul său.

Italienii i-au făcut portretul lui Răzvan Sava! Vești proaste pentru fostul portar de CFR Cluj

Așadar, italienii nu îl văd pe . Jurnaliștii din peninsulă au analizat calitățile portarului român. Iar aceștia sunt de părere că jucătorul de 22 de ani va evolua destul de puțin în primul său sezon pentru formația din Serie A.

“Probabil este destinat să joace puțin, dar, după trei ani în România, Răzvan Sava s-a întors în Italia și a semnat cu Udinese un contract până în 2029. La Cluj a strâns 59 de meciuri, debutând chiar în preliminariile Conference League, de care însă nu a reușit să treacă.

Cele mai bune caracteristici ale sale sunt tehnica de bază, atât cu picioarele, cât și între buturi, și reflexele rapide, de care a dat dovadă în mai multe rânduri. În plus, are o înălțime de 197 de centimetri, ceea ce este esențial pentru un portar.

Nu s-a apropiat niciodată de Serie A, dar cunoaște bine fotbalul italian pentru că s-a mutat în Italia când era foarte tânăr și a început să joace la Pro Sesto, făcându-se suficient de remarcat pentru a o convinge pe Juventus să îl cumpere pentru sectorul juvenil.

A urmat o serie de transferuri. Mai întâi la Pescara, apoi la Lecce și în cele din urmă la Torino. După care s-a întors în țara natală pentru a se face remarcat la o echipă de seniori.

În palmaresul său se află un campionat al României, câștigat în 2021-2022, în timp ce în echipele naționale de tineret sunt mai multe apariții. 2 cu naționala României Under 16, 8 cu Under 17, 2 cu Under 18, 5 cu Under 20 și 5 cu Under 21. Plus două convocări cu naționala de seniori, când însă a rămas pe bancă la ambele meciuri”, a scris italienii de la .

Răzvan Sava, prima reacție după transferul la Udinese

, . Portarul celor de la CFR Cluj a semnat cu formația din Serie A până în 2028. Clubul italian a achitat 2.5 milioane de euro pentru serviciile acestuia.

“Salutare tuturor! Sunt Răzvan Sava și sunt foarte fericit că mă aflu aici. Forza Udinese!”, a spus Răzvan Sava în limba italiană în clipul video dedicat suporterilor celor de la Udinese.

