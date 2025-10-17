Sport

Italienii invadează Bucureștiul! Câți suporteri de la Bologna și-au anunțat prezența la meciul cu FCSB

Fanii celor de la Bologna sunt gata să ia cu asalt Bucureștiul pentru partida cu FCSB din etapa a 3-a a Europa League. Număr impresionant de bilete pe care l-a primit gruparea „Rossoblu”
Cristian Măciucă
17.10.2025 | 11:11
Italienii invadează Bucureștiul! Câți suporteri de la Bologna și-au anunțat prezența la meciul cu FCSB. FOTO: hepta.ro

Bologna va avea parte de o susținere masivă pe Arena Națională la meciul cu FCSB din Europa League. Partida din etapa a 3-a de pe tabloul principal are loc joi, 23 octombrie, de la ora 21:45.

Bologna va avea peste 3000 de fani la București la meciul cu FCSB

Echipa lui Vincenzo Italiano va fi încurajată de aproximativ 3000 de suporteri la București. Conform celor de la cobrarossoblu, italienii au primit 300 de bilete pentru duelul împotriva campioanei României.

De asemenea, biletele de avion pe direcția Bologna – București sunt deja epuizate, semn că interesul italienilor pentru meciul cu FCSB este unul ridicat.

În plus, biletele de avion pe ruta Bologna – București au fost epuizate cu mai bine de o săptămână înaintea meciului de la București, semn că italienii acordă un interes sporit partidei cu FCSB.

„Stadionul Stelei (n.r. FCSB), Arena Națională , are 55.000 de locuri. Dintre acestea, 3.000 vor fi rezervate fanilor Bologna , încurajați și de prețul mic al biletelor (10 euro)”, au transmis italienii.

Explicația ar putea fi dată de faptul că prețul unui bilet este numai 10 euro. Totodată, Bologna traversează o formă bună în acest sezon. Echipa lui Vincenzo Italiano este pe locul 7 în campionat, cu 10 puncte, la fel ca Atalanta. Gruparea „Rossoblu” e la doar cinci lungimi de liderul Napoli.

Situația celor două echipe în grupa de Europa League

După primele două etape scurse de pe tabloul principal din UEFA Europa League, FCSB stă mai bine decât Bologna. Campioana României are trei puncte, după victoria din Olanda, scor 1-0, cu Go Ahead Eagles. În schimb, roș-albaștrii au pierdut la București, 0-2, cu Young Boys.

Ce cealaltă parte, Bologna are un singur punct după primele două runde. Italienii au pierdut în Anglia primul meci, scor 0-1, cu Aston Villa, după care au remizat acasă, scor 1-1, cu Freiburg.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
