Italienii plâng după ce au văzut cu cine a picat „călăul” lui Inter în optimile Champions League: „Mai multe regrete”

Bodo/Glimt, echipa care a eliminat-o pe Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, tocmai și-a aflat adversara din optimile Champions League, iar presa din Italia a reacționat categoric.
Mihai Alecu
27.02.2026 | 14:03
Ce scriu italienii despre tragerea la sorți din Champions League
Inter a pierdut dubla manșă cu cei de la Bodo/Glimt, 1-3 și 1-2, și este nevoită să privească optimile Champions League de la televizor. Formația antrenată de Cristi Chivu are acum motive și mai multe de a regreta eșecul, în contextul tragerii la sorți.

Italienii au reacționat după ce au văzut tragerea la sorți pentru optimile Champions League. Cum îl compătimesc pe Cristi Chivu

Vineri a avut loc tragerea la sorți pentru optimile Champions League, iar cei de la Bodo/Glimt au aflat că urmează să joace cu Sporting Lisabona. Formația lusitană nu este una dintre favoritele la câștigarea trofeului și ar fi reprezentat un adversar cu care Inter se putea bate de la egal la egal. Celălalt potențial oponent era Manchester City.

Presa din Italia a remarcat acest lucru și a avut o reacție clară cu privire la dezamăgirea produsă de trupa antrenată de Cristi Chivu, care nu a reușit să treacă de Bodo/Glimt în play-off-ul din Liga Campionilor. „Inevitabil, va fi Bodo vs. Sporting Lisabona. Mai multe regrete pentru Inter”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

  • Inter juca împotriva lui Sporting Lisabona dacă trecea de Bodo/Glimt, iar în faza sferturilor ar fi dat de învingătoarea dintre Bayer Leverkusen și Arsenal.

Italia a rămas doar cu Atalanta în Champions League după ce Juventus și Inter au fost eliminate

Play-off-ul Champions League nu a fost unul reușit pentru echipele din Italia. Inter, care pornea mare favorită cu Bodo/Glimt, a părăsit competiția după o dublă înfrângere. De asemenea, și Juventus, care era cotată cu prima șansă împotriva lui Galatasaray, a fost eliminată de formația din Turcia, după un eșec, 2-5, în deplasare, și un meci dus în prelungiri pe teren propriu, 3-2 (3-0 în 90 de minute).

Singura echipă din peninsulă care mai este în competiția regină și reprezintă Italia este Atalanta. Formația din Bergamo a produs surpriza și a întors rezultatul defavorabil din tur, 0-2, cu Borussia Dortmund, și a obținut calificarea la ultima fază, după un penalty marcat de Samardzic care a făcut ca scorul să fie 4-1 pe teren propriu.

Tragerea la sorți a optimilor Champions League. Tabloul complet

  • Leverkusen – Arsenal
  • Atalanta – Bayern
  • Atletico – Tottenham
  • Galatasaray – Liverpool
  • Newcastle – Barcelona
  • PSG – Chelsea
  • Bodo/Glimt – Sporting
  • Manchester City – Real Madrid
