Italienii pun o presiune uriașă pe Cristi Chivu înaintea „șocului” Juventus – Inter: „E obligat să facă asta”

Ce scrie presa din Peninsulă înainte de „Derby d’Italia”. Cristi Chivu are o misiune complicată la Torino. „E obligat să ofere un răspuns”.
Alex Bodnariu
12.09.2025 | 16:21
Italienii pun o presiune uriasa pe Cristi Chivu inaintea socului Juventus Inter E obligat sa faca asta
Derby de foc pentru Cristi Chivu. Presa din Italia pune presiune uriașă pe antrenorul român înainte de Juventus - Inter!

Cristi Chivu, antrenorul român numit în această vară la Inter Milano, va avea parte de un adevărat test în următoarea etapă de Serie A. „Nerazzurri” merg la Torino pentru duelul cu Juventus, iar presa din Italia pune o presiune uriașă pe tehnicianul din țara noastră.

Cristi Chivu, față în față cu primul mare derby din postura de antrenor

Inter, cu Cristi Chivu la comandă, a început perfect campionatul, cu un 5-0 pe teren propriu în fața celor de la Cagliari. Totuși, în etapa precedentă, echipa de pe San Siro a fost învinsă la Milano, total surprinzător, de Udinese, cu 1-2.

Sâmbătă seara, Cristi Chivu va avea parte de primul său derby din postura de antrenor al celor de la Inter. Echipa din Milano va juca în deplasare cu Juventus. Se anunță un duel de foc, iar presa din Peninsulă scrie că partida din Torino e un adevărat examen pentru antrenorul român.

„Derby d’Italia”, numele confruntării dintre Juventus și Inter Milano, se joacă cu doar patru zile înainte de debutul echipei lui Cristi Chivu în Champions League. Totuși, e foarte puțin probabil ca antrenorul român să facă schimbări masive în primul 11.

Preiune uriașă pusă pe Cristi Chivu. Ce scrie presa din Italia înainte de Juventus – Inter

Jurnaliștii din Italia sunt de părere că tehnicianul român are în minte doar victoria în meciul de sâmbătă seara, iar un posibil eșec ar crea o tensiune uriașă, care cu greu ar putea fi depășită. Ba mai mult, fanii echipei de pe San Siro nu sunt tocmai convinși de aptitudinile antrenorului român.

„Inter a început sezonul cu un 5-0 spectaculos contra lui Cagliari pe San Siro, dar entuziasmul s-a stins rapid după eșecul neașteptat cu Udinese, chiar acasă, în etapa a doua. Tocmai de aceea, Chivu e obligat să ofere un răspuns convingător, fie printr-o victorie cu Juventus, echipă care are maximum de puncte până acum, fie măcar evitând înfrângerea.

Presiunea e dublă pentru că, în culise, Chivu nu a fost prima opțiune. În realitate, Inter a mers pe mâna lui doar după ce variantele Simone Inzaghi, Cesc Fabregas și Patrick Vieira au picat rând pe rând. Venirea lui a fost privită cu scepticism, iar două înfrângeri în primele trei etape, cu Champions League bătând la ușă, ar însemna un început foarte complicat”, au scris cei de la Tutto Mercato.

