Italienii, reproș pentru Cristi Chivu după ce Sporting a revenit fabulos și a eliminat-o pe Bodo/Glimt din Champions League: „Sunt plini de regrete”

Parcursul de poveste al lui Bodo/Glimt în UEFA Champions League s-a încheiat în faza optimilor. Deși au învins-o pe Sporting cu 3-0 în prima manșă, norvegienii au clacat la Lisabona, fiind învinși cu 5-0 după prelungiri. Interul lui Cristi Chivu s-a aflat într-o situație similară după meciul tur din Norvegia, însă nu a reușit să întoarcă rezultatul, iar presa din Italia a subliniat acest lucru după performanța portughezilor.

Italienii nu au uitat de Cristi Chivu după ce Bodo/Glimt a fost spulberată de Sporting

Învinsă cu 3-1 în Norvegia, Inter a avut oportunitatea de a reveni pe San Siro, însă a cedat și în retur, 1-2, și a părăsit competiția în faza play-off-ului. Sporting a cedat cu 0-3 în prima manșă, dar a făcut un meci extraordinar în retur și s-a impus cu 5-0 după prelungiri, iar jurnaliștii italieni au scos în evidență regretele pe care cei de la Inter le vor avea după acest rezultat.

„Era clar încă de pe 24 februarie că Inter a ratat o oportunitate, dar astăzi (n.r. marți) a devenit și mai evident. Sporting, care pierduse cu 3-0 pe terenul lui Bodo/Glimt, a întors rezultatul contra echipei care i-a eliminat pe ‘nerazzurri’ în play-off, câștigând cu 5-0 după prelungiri. O revenire în care puțini credeau înainte de meci, dar care a devenit rapid o realitate. Inter, finalistă anul trecut și în 2023, este așadar plină de regrete.

Senzația este că revenirea contra lui Bodo era realizabilă. E adevărat că unii i-au subestimat în momentul în care s-a făcut tragerea la sorți, dar e la fel de adevărat că au fost supraevaluați în ultimele săptămâni după rezultatul de pe San Siro”, au notat cei de la . Eliminată din UEFA Champions League, echipa pregătită de Cristi Chivu se luptă pe două fronturi în Italia: , și Cupa Italiei, unde a remizat (0-0) cu Como în prima manșă a semifinalelor.

Sporting, revenire fabuloasă contra lui Bodo/Glimt

Sporting a pus presiune la poarta celor de la Bodo/Glimt încă din startul jocului, iar portughezii au reușit să deschidă scorul în prima repriză, prin Goncalo Inacio. Pedro Goncalves a făcut 2-0 după pauză, iar scorul general a devenit egal după lovitura de la 11 metri transformată de columbianul Luis Suarez în minutul 78.

Până la finalul timpului regulamentar nu s-a mai înscris, iar jocul a intrat în prelungiri. Lusitanii au început excelent, iar Maximiliano Araujo a făcut 4-0 în minutul 92. , a fost stabilit în minutul 120+1 de Rafael Nel. Astfel, lusitanii devin a cincea echipă din istorie care întoarce un deficit de cel puțin 3 goluri în fazele eliminatorii ale Champions League, după Deportivo la Coruna, Barcelona, AS Roma și Liverpool.