Sport

S-au convins! Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu după Pisa – Inter 0-2. Lautaro Martinez, „Salvatore della Patria”

Ce nota i-au dat jurnaliștii italieni lui Cristi Chivu după ce Inter a revenit pe podium în Serie A. Echipa românului a oprit pasa proastă în care părea să intre cu o victorie în fața celor de la Pisa
Cristian Măciucă
30.11.2025 | 18:10
Sau convins Ce nota iau dat italienii lui Cristi Chivu dupa Pisa Inter 02 Lautaro Martinez Salvatore della Patria
ULTIMA ORĂ
Ce notă i-a dat presa din italia lui Cristi Chivu după Pisa - Inter 0-2. Lautaro Martinez e „Salvatore della Patria”. FOTO: X
ADVERTISEMENT

Etapa a 13-a a fost cu noroc pentru Cristi Chivu (45 de ani), care a revenit pe podiumul din Serie A. După două înfrângeri consecutive, Inter a reușit să câștige meciul cu Pisa, scor 2-0.

Inter a revenit pe podium în Serie A. Ce au scris italienii despre Cristi Chivu

Inter a luat o gură mare de oxigen în runda cu numărul 13 din Serie A. După ce a pierdut fotoliul de lider în urma eșecului cu AC Milan din „Derby della Madonnina”, echipa lui Cristi Chivu a suferit prima înfrângere și în UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

„Nerazzurrii” au pierdut la ultima fază meciul cu Atletico Madrid, scor 1-2, și a ajuns pe locul 4 în „faza ligii”. În campionat, Inter este însă din nou pe podium, după victoria de la Pisa, scor 2-0. Partida a fost decisă de Lautaro Martinez, care a izbutit „dubla” în minutle 69 și 83. Datorită acestui succes, echipa tehnicianului român a urcat pe locul 3, cu 27 de puncte, la fel ca AS Roma (locul 2) și cu unul mai puțin decât liderul Milan.

„Inter a luat totul în repriza a doua! Lautaro a făcut ‘dubla’ cu Pisa, iar Chivu e la un punct de lider”, a titrat cotidianul Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând....
Digi24.ro
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW

Lautaro Martinez e „Salvatore della Patria” pentru Chivu

Lautaro Martinez e văzut drept salvatorul lui Cristi Chivu și de către jurnaliștii de la SkySport Italia. Aceștia au titrat: „Lautaro la dublu. Inter revine în zodia victoriei după 2-0 la Pisa”.

ADVERTISEMENT
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România!...
Digisport.ro
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” / ”Legalizați-o”

Grație reușitelor din meciul cu Pisa, Lautaro Martinez a ajuns la cota 6 în acest sezon de Serie A. Argentinianul este acum lider în clasamentul golgheterilor din Italia. „Dubla lui Lautaro Martinez îl ridică pe Cristi Chivu! Inter, la un punct de primul loc”, au scris cei de la Corriere della Sera. 

Ce notă a primit Cristi Chivu pentru victoria cu Pisa: „A câștigat cu viclenie”

Jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com i-au dat nota 7 lui Cristi Chivu, oferindu-i antrenorului român următoarea caracterizare: „A gestionat bine schimbările, câștigând cu viclenie”. În Pisa – Inter 0-2, la gazde, Marius Marin a fost integralist. Internaționalul român a primit doar nota 6.

ADVERTISEMENT

Pentru Inter urmează acum un meci din optimile de finală ale Cupei Italiei. Miercuri, 3 decembrie, de la ora 22:00, formația pregătită de Cristi Chivu va primi vizita celor de la Venezia.

Cristi Chivu le-a închis gura contestatarilor după Pisa – Inter 0-2: „Știu cine...
Fanatik
Cristi Chivu le-a închis gura contestatarilor după Pisa – Inter 0-2: „Știu cine sunt și ce pot oferi acestui club”. Antrenorul român a lămurit relația cu Lautaro Martinez
Rezultate SuperLiga, etapa 18. Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1. Cum arată echipele...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 18. Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1. Cum arată echipele de start la Farul – FCSB: Bîrligea nu e în lot, Ngezana rezervă
Pas greșit pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii! Scandal în ziua meciului
Fanatik
Pas greșit pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii! Scandal în ziua meciului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Legenda lui Dinamo știe pe cine votează la alegerile pentru Primăria București: 'Un...
iamsport.ro
Legenda lui Dinamo știe pe cine votează la alegerile pentru Primăria București: 'Un om puternic și de cuvânt'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!