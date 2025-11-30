S-au convins! Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu după Pisa – Inter 0-2. Lautaro Martinez, „Salvatore della Patria”

ADVERTISEMENT

Etapa a 13-a a fost cu noroc pentru Cristi Chivu (45 de ani), care a revenit pe podiumul din Serie A. După două înfrângeri consecutive, Inter a reușit să câștige meciul cu Pisa, scor 2-0.

Inter a luat o gură mare de oxigen în runda cu numărul 13 din Serie A. După ce .

, și a ajuns pe locul 4 în „faza ligii”. În campionat, Inter este însă din nou pe podium, după victoria de la Pisa, scor 2-0. Partida a fost decisă de Lautaro Martinez, care a izbutit „dubla” în minutle 69 și 83. Datorită acestui succes, echipa tehnicianului român a urcat pe locul 3, cu 27 de puncte, la fel ca AS Roma (locul 2) și cu unul mai puțin decât liderul Milan.

„Inter a luat totul în repriza a doua! Lautaro a făcut ‘dubla’ cu Pisa, iar Chivu e la un punct de lider”, a titrat cotidianul

Lautaro Martinez e „Salvatore della Patria” pentru Chivu

Lautaro Martinez e văzut drept salvatorul lui Cristi Chivu și de către jurnaliștii de la . Aceștia au titrat: „Lautaro la dublu. Inter revine în zodia victoriei după 2-0 la Pisa”.

Grație reușitelor din meciul cu Pisa, Lautaro Martinez a ajuns la cota 6 în acest sezon de Serie A. Argentinianul este acum lider în clasamentul golgheterilor din Italia. „Dubla lui Lautaro Martinez îl ridică pe Cristi Chivu! Inter, la un punct de primul loc”, au scris cei de la

Ce notă a primit Cristi Chivu pentru victoria cu Pisa: „A câștigat cu viclenie”

Jurnaliștii de la i-au dat nota 7 lui Cristi Chivu, oferindu-i antrenorului român următoarea caracterizare: „A gestionat bine schimbările, câștigând cu viclenie”. În Pisa – Inter 0-2, la gazde, Marius Marin a fost integralist. Internaționalul român a primit doar nota 6.

Pentru Inter urmează acum un meci din optimile de finală ale Cupei Italiei. Miercuri, 3 decembrie, de la ora 22:00, formația pregătită de Cristi Chivu va primi vizita celor de la Venezia.