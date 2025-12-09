Italienii s-au convins după Inter – Liverpool 0-1: „Ghinion și pedepsiți de VAR”. Ce notă a primit Cristi Chivu

ADVERTISEMENT

Confruntarea de pe Giuseppe Meazza a fost una plină de tensiune, cu decizii de arbitraj la limită, care au enervat ambele părți.

Ce scrie presa din Italia despre Interul lui Chivu după eșecul cu Liverpool

Presa din Italia a remarcat că tehnicianul român, Cristi Chivu, a reușit să-și aranjeze foarte bine echipa la nivel defensiv, însă totul a fost năruit de penalty-ul din final, când Bastoni l-a tras de tricou pe Wirtz în careu și arbitrul a acordat lovitură de pedeapsă. „Inter a avut ghinion și a fost pedepsită de VAR: Liverpool a câștigat pe Meazza, scor final 0-1.

Inter anulează un atac de 238 milioane de euro, dar seara Ligii Campionilor este amară pentru Chivu. Roșii, antrenați de Arne Slot, s-au prezentat de fapt cu cele două achiziții de lux ale pieței de transferuri de vară (nu doar în Premier League): pe de o parte Isak, luat cu 143 de milioane, pe de altă parte Ekitike, luat pentru ‘doar’ 95 de milioane.

O prestație a celor doi atacanți de la Liverpool care a fost aproape complet anulată de Akanji (care a fost aproape să nu joace din cauza febrei), Acerbi (forțat să părăsească terenul încă din minutul 31), Bastoni și Bisseck (care a intrat în locul lui Acerbi, de fapt).

Chivu era pe punctul de a avea acasă cel mai pozitiv aspect al serii Ligii Campionilor: prestația mai mult decât solidă a apărării sale, în continuitate cu ceea ce a arătat între campionat (poartă intactă împotriva Como și Pisa) și Coppa Italia (5-1 împotriva Veneției). A venit însă greșeala lui Bastoni, cu duelul lui Wirtz. De acolo, arbitrul a mers la VAR și a luat decizia finală, iar astfel Inter a rămas fără puncte”, au scris cei de la .

Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter – Liverpool 0-1. Bastoni, criticat dur în presa din Italia

Bastoni, care l-a ținut pe Wirtz în careu la faza care a decis Inter – Liverpool, a fost aspru criticat în . „Bastoni naiv, eroare VAR, glacial Szoboszlai: Liverpool câștigă cu un penalty pe San Siro”, au titrat italienii.

La polul opus, Cristi Chivu a fost notat cu 5,5 de italieni. „Căutând o victorie care să-i șteargă recentele greşeli din meciurile importante, încearcă să exploateze nesiguranțele lui Liverpool, dar cormoranii sunt cei care încep mai bine.

După ce au depășit dificultățile și cele două accidentări din prima jumătate de oră, Inter începe și ea să se impună. Nerazzurrii cresc pe parcurs, acuzând însă o perioadă de oboseală spre final. Și exact atunci vine pedeapsa crudă: penalty-ul generos pe care Szoboszlai îl transformă. Încă un meci important s-a terminat”.

Inter, un nou eșec pe final în Liga Campionilor

pare a avea ghinion când vorbim de meciurile din Liga Campionilor. Etapa trecută, Inter a fost învinsă de Atletico Madrid, 2-1, cu un gol venit în prelungiri, iar acum partida cu Liverpool a fost pierdută tot pe final, după o reușită care a venit din lovitură de la 11 metri și semnată de Dominik Szoboszlai.

Chiar și așa, nu pare a avea probleme în a-și asigura un loc între echipele ce se vor califica în faza eliminatorie a competiției. Inter a bifat 4 victorii din 4 în primele meciuri și are 12 puncte, aflându-se pe locul 5, poziție ce-i asigură participarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Echipa lui Cristi Chivu mai are de jucat cu Arsenal, acasă, și în deplasare, cu Borussia Dortmund.