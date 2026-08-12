Italienii s-au convins în privința lui Radu Drăgușin: ”A devenit un lider la Fiorentina”

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După două sezoane și jumătate petrecute în Premier League, timp în care a suferit și o accidentare teribilă care l-a ținut departe de gazon un an, Radu Drăgușin s-a întors în Serie A. Internaționalul român a fost adus sub formă de împrumut de Fiorentina, care are drept de achiziționare definitivă în vara viitoare.

Ce așteaptă Fiorentina de la Radu Drăgușin

La o lună după ce , presa din Italia i-a făcut un portret lui Radu Drăgușin. Jurnaliștii din Peninsulă au anunțat că românul are misiunea de a întări o defensivă care în sezonul precedent a fost mult sub așteptări.

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”13. Acesta este numărul de goluri cu capul primite în sezonul trecut, luând în considerare doar campionatul. Nimeni nu a avut o evoluție mai proastă decât echipa antrenată de Stefano Pioli și apoi de Paolo Vanoli.

Este o statistică pe care conducerea clubului a încercat să o corecteze în mercato. Prin urmare, pentru a rezolva o problemă ce a costat-o multe, multe puncte, Fiorentina a decis să se concentreze puternic pe un ‘dominator al aerului’ precum Radu Drăgușin.

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Cu o înălțime de 191 cm și greutate de 85 kg, ‘Dragonul’ vine la Florența și, dacă nu mai presus de toate, chiar în acest scop: pentru a da structură unei defensive care părea puțin cam moale și subdimensionată”, a scris cotidianul despre Drăgușin.

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Drăgușin i-a impresionat pe italieni

Urmărindu-l la antrenamente și în în această vară, italienii au observat că internaționalul român a revenit la forma extraordinară care i-a adus transferul la Tottenham.

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”Fabio Paratici, care-l știe bine de pe vremea când era la Juventus Next Gen până când a ajuns la Tottenham, nu-și asumă niciun risc, cu atât mai puțin un pariu, ci viziune și curaj. Pentru că directorul sportiv s-a bazat pe amintirea lui Radu Drăgușin așa cum era, cea conturată până în ianuarie 2025, înaintea rupturii de ligament încrucișat, care l-a obligat să rateze un an întreg.

Până să se accidenteze la genunchi, mai ales în perioada petrecută la Genoa, Drăgușin se dovedise dominant. La începutul lui 2024, s-a mutat la Spurs, venind în Anglia cu o statistică senzațională: 53 de dueluri aeriene câștigate în ultimele șase luni la Genoa. Nimeni din Serie A nu se descurcase mai bine!

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Jucător redutabil la mingile aeriene, demn de NBA, Drăgușin caută să-și regăsească reperele, inclusiv detenta din acea perioadă. La Florența, s-a prezentat în formă maximă și cu o capacitate aerobă similară perioadei dinaintea transferului la Tottenham”, a notat sursa citată.

Drăgușin parcă e de o viață la Fiorentina

Jurnaliștii din Peninsulă au remarcat faptul că Drăgușin, care a petrecut ani buni în fotbalul din Italia, s-a acomodat extrem de repede la Fiorentina și a devenit în scurt timp unul dintre liderii echipei.

”Într-o lună, jucătorul născut în 2002 a devenit un lider, atât de mult încât oricine îl urmărește la antrenamente sau îl vede jucând în amicale l-ar crede pe român un veteran al formației viola. Mai ales având în vedere modul în care comandă linia din spate și își instruiește coechipierii, în special pe Viery, fundașul care a venit odată cu el”, a mai scris publicația italiană.

Tânărul fundaș brazilian Viery (21 de ani), transferat de Fiorentina de la Gremio Porto Alegre, a recunoscut că Radu Drăgușin este extrem de important pentru acomodarea sa la fotbalul din Serie A. ”Radu mă ajută mult, vorbește puțin și limba portugheză și asta îmi ușurează lucrurile”, a spus acesta.