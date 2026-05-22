Italienii s-au înclinat din nou în fața lui Cristi Chivu! A fost ales antrenorul sezonului în Serie A

Veste uriașă pentru Cristian Chivu! Antrenorul român a fost desemnat tehnicianul sezonului în Serie A. Aflat la primul său sezon pe banca nerazzurrilor, Chivu a câștigat la pas titlul în Italia și a pus mâna și pe Cupa Italiei, după ce a învins-o pe Lazio în finală.

Cu el pe bancă, formația de pe Giuseppe Meazza a pus mâna pe titlu, pe care l-a câștigat cu etape bune înainte de finalul campionatului, iar mai mult, a cucerit și Coppa Italia.

Pentru performanțele sale la Inter, Cristian Chivu a primit titlul de antrenorul sezonului. Premiul îi va fi înmânat chiar pe teren, înaintea partidei Bologna – Inter, care se va disputa pe stadionul Renato Dall’Ara din Bologna.

Mai mulți experți din fotbalul italian au votat cine va câștiga premiul de antrenor al sezonului, ia Luigi De Siervo, administratorul delegat din Serie A, a vorbit la superlativ despre antrenorul din țara noastră.

„Sezonul lui Cristian Chivu pe banca Interului a fost pur și simplu extraordinar. La primul său sezon început din postura de antrenor principal al unei echipe de seniori, Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de învingător pe care îl avea și ca jucător. A condus echipa spre un fotbal solid, dar în același timp ofensiv, iar Inter a încheiat sezonul cu o medie de peste două goluri marcate pe meci și cu un avantaj de aproximativ 30 de goluri față de următoarea clasată.

Cristian Chivu a avut nevoie de doar 48 de meciuri în Serie A pentru a deveni campion al Italiei, fiind depășit doar de José Mourinho în era sistemului cu trei puncte la victorie. În plus, după cucerirea titlului și a Cupei Italiei, a devenit primul antrenor din istoria Interului care reușește această dublă încă din primul sezon pe banca echipei”, a fost mesajul șefului din fotbalul italian.