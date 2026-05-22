Italienii s-au înclinat din nou în fața lui Cristi Chivu! A fost ales antrenorul sezonului în Serie A

Cristi Chivu a fost desemnat antrenorul sezonului în Serie A, după un an fabulos pe banca lui Inter Milano. Românul a cucerit titlul și Cupa Italiei chiar în primul său sezon.
Alex Bodnariu
22.05.2026 | 19:57
Chivu scrie istorie la Inter! Recordul fabulos reușit în primul sezon ca antrenor
Veste uriașă pentru Cristian Chivu! Antrenorul român a fost desemnat tehnicianul sezonului în Serie A. Aflat la primul său sezon pe banca nerazzurrilor, Chivu a câștigat la pas titlul în Italia și a pus mâna și pe Cupa Italiei, după ce a învins-o pe Lazio în finală.

Cristian Chivu a depășit toate așteptările în primul său sezon la Inter Milano. Cu el pe bancă, formația de pe Giuseppe Meazza a pus mâna pe titlu, pe care l-a câștigat cu etape bune înainte de finalul campionatului, iar mai mult, a cucerit și Coppa Italia.

Pentru performanțele sale la Inter, Cristian Chivu a primit titlul de antrenorul sezonului. Premiul îi va fi înmânat chiar pe teren, înaintea partidei Bologna – Inter, care se va disputa pe stadionul Renato Dall’Ara din Bologna.

Ce performanță! Cristi Chivu a fost ales antrenorul sezonului în Italia

Mai mulți experți din fotbalul italian au votat cine va câștiga premiul de antrenor al sezonului, iar Cristian Chivu a fost alegerea majorității. Luigi De Siervo, administratorul delegat din Serie A, a vorbit la superlativ despre antrenorul din țara noastră.

„Sezonul lui Cristian Chivu pe banca Interului a fost pur și simplu extraordinar. La primul său sezon început din postura de antrenor principal al unei echipe de seniori, Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de învingător pe care îl avea și ca jucător. A condus echipa spre un fotbal solid, dar în același timp ofensiv, iar Inter a încheiat sezonul cu o medie de peste două goluri marcate pe meci și cu un avantaj de aproximativ 30 de goluri față de următoarea clasată.

Cristian Chivu a avut nevoie de doar 48 de meciuri în Serie A pentru a deveni campion al Italiei, fiind depășit doar de José Mourinho în era sistemului cu trei puncte la victorie. În plus, după cucerirea titlului și a Cupei Italiei, a devenit primul antrenor din istoria Interului care reușește această dublă încă din primul sezon pe banca echipei”, a fost mesajul șefului din fotbalul italian.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
