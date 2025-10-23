Sport

Italienii, stupefiați de situația lui Andrea Mandorlini! Ce au scris după ce a fost demis și a 3-a oară de CFR Cluj

Vestea că Andrea Mandorlini a fost demis pentru a 3-a oară de CFR Cluj a ajuns până în Italia. Jurnaliștilor din Peninsulă nu le-a venit să creadă în ce situație a ajuns antrenorul
Cristian Măciucă
23.10.2025 | 12:05
Italienii stupefiati de situatia lui Andrea Mandorlini Ce au scris dupa ce a fost demis si a 3a oara de CFR Cluj
Italienii, stupefiați de situația lui Andrea Mandorlini! Ce au scris după ce a fost demis și a 3-a oară de CFR Cluj. FOTO: Fanatik
Andrea Mandorlini (65 de ani) este istorie la CFR Cluj. Antrenorul italian a fost demis pentru a 3-a oară de la formația din Gruia, fapt care i-a șocat pe jurnaliștii din „Cizmă”.

Ce au scris italienii după ce Andrea Mandorlini a fost demis a 3-a oară de la CFR Cluj

Eșecul cu Petrolul, scor 0-1, i-a fost fatal lui Andrea Mandorlini. Fostul fundaș al lui Inter Milano a fost dat afară după doar 9 meciuri în care i-a condus pe ardeleni. Pentru Mandorlini, acesta a fost al 3-lea descălecat în Gruia.

Informația că Andrea Mandorlini va pleca de la CFR Cluj după eșecul de la Ploiești a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. Jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com au scris despre despărțire: „Separați pentru a treia oară”, au titrat italienii.

Andrea Mandorlini a antrenat-o prima dată pe CFR Cluj în sezonul 2009-2010, atunci când a reușit să cucerească titlul, Cupa și Supercupa României, lucru amintit și de italieni: „Mandorlini, 65 de ani, rămâne o figură de mare importanță în istoria recentă a clubului: în primul său mandat, în 2010, a contribuit la cucerirea titlului național cu CFR Cluj, unul dintre cele mai strălucitoare momente alte fotbalului românesc modern”.

Următorul mandat a fost cel din 2023-2024, după care a revenit în 2025 în urma plecării lui Dan Petrescu. „Bursucul” și-a dat demisia după ce ardelenii au pierdut cu 2-7, la Hacken, și au părăsit cupele europene.

Dan Petrescu se pregătește să revină la CFR Cluj

Între timp, Neluțu Varga pare că i-a găsit deja înlocuitor lui Andrea Mandorlini. Dacă italianul a plecat pentru a 3-a oară din Gruia, Dan Petrescu se pregătește să revină pentru a 5-a oară.

„În următoarele săptămâni, banca tehnică va fi încredințată antrenorilor secunzi Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, în așteptarea numirii unui nou tehnician principal.

Vicecampioana României traversează acum o fază de tranziție, căutând stabilitate și continuitate sportivă pentru a rămâne competitivă în SuperLiga României și pentru a menține vii șansele calificării în play-off”, mai scriu jurnaliștii de la Tuttomercatoweb.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
