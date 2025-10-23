Italienii, stupefiați de situația lui Andrea Mandorlini! Ce au scris după ce a fost demis și a 3-a oară de CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Andrea Mandorlini (65 de ani) este istorie la CFR Cluj. Antrenorul italian a fost demis pentru a 3-a oară de la formația din Gruia, fapt care i-a șocat pe jurnaliștii din „Cizmă”.

Ce au scris italienii după ce Andrea Mandorlini a fost demis a 3-a oară de la CFR Cluj

Eșecul cu Petrolul, scor 0-1, i-a fost fatal lui Andrea Mandorlini. Fostul fundaș al lui Inter Milano a fost dat afară după doar 9 meciuri în care i-a condus pe ardeleni. Pentru Mandorlini, acesta a fost al 3-lea descălecat în Gruia.

ADVERTISEMENT

Informația că a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. Jurnaliștii de la au scris despre despărțire: „Separați pentru a treia oară”, au titrat italienii.

Andrea Mandorlini a antrenat-o prima dată pe CFR Cluj în sezonul 2009-2010, atunci când a reușit să cucerească titlul, Cupa și Supercupa României, lucru amintit și de italieni: „Mandorlini, 65 de ani, rămâne o figură de mare importanță în istoria recentă a clubului: în primul său mandat, în 2010, a contribuit la cucerirea titlului național cu CFR Cluj, unul dintre cele mai strălucitoare momente alte fotbalului românesc modern”.

ADVERTISEMENT

Următorul mandat a fost cel din 2023-2024, după care a revenit în 2025 în urma plecării lui Dan Petrescu. , și au părăsit cupele europene.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu se pregătește să revină la CFR Cluj

Între timp, Neluțu Varga pare că i-a găsit deja înlocuitor lui Andrea Mandorlini. Dacă italianul a plecat pentru a 3-a oară din Gruia,

„În următoarele săptămâni, banca tehnică va fi încredințată antrenorilor secunzi Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, în așteptarea numirii unui nou tehnician principal.

ADVERTISEMENT

Vicecampioana României traversează acum o fază de tranziție, căutând stabilitate și continuitate sportivă pentru a rămâne competitivă în SuperLiga României și pentru a menține vii șansele calificării în play-off”, mai scriu jurnaliștii de la Tuttomercatoweb.