Îți dau lacrimile! Mesaj emoționant la miezul nopții al soției lui Florin Niță pentru portarul României: „Ești viața mea, ești tot ceea ce mi-am dorit”

Florin Niță (37 de ani) a avut prestații fantastice în poarta României la Euro 2024. Goalkeeperul s-a făcut însă dar a fost consolat de soția sa, care a postat un mesaj emoționant în miez de noapte.

Soția lui Florin Niță, mesaj emoționant după eliminarea României de la Euro 2024: „Dacă Dumnezeu voia altceva pentru mine, m-aș fi bătut să te am”

Miercuri, 3 iulie, Florin Niță a împlinit 37 de ani. și-a serbat ziua la doar câteva ore după ce naționala noastră a fost eliminată de la Campionatul European. Cel poreclit „Chucky” a încasat trei goluri de la batavi, dar a fost încurajat de soția sa, Laura.

„Astăzi, Niță a făcut 37 de ani. Fii atent ce mesaj frumos i-a dat pe Instgram soția lui, Laura Niță. Chiar mă uitam, frumoasă familie are Niță. Și el e un băiat senzațional, cu credință în Dumnezeu. Cu un suflet mare de tot. Chiar m-a emoționat mesajul soției.

‘Ne-am cunoscut în liceu, când visele noastre nu depășeau un concediu vara la mare, dar acum avem vara noastră, sau vara ta istorică, sau cea mai frumoasă vară din viața mea, vara ta din care mă bucur că fac parte.

Ești viața mea, ești tot ceea ce mi-am dorit. Dacă Dumnezeu voia altceva pentru mine, m-aș fi bătut să te am. Îi mulțumesc în fiecare zi pentru cea mai frumoasă familie din lume pe care o puteam avea. Suntem atât de mândri! Te iubesc cel mai mult! La mulți ani, iubitul meu! Dumnezeu să te ocrotească și să aibă grijă de tine, de noi!’.

Pe cuvântul meu. Mi s-a pus un nod în gât. Mi-a venit să plâng, pe cuvântul meu de onoare. Bă, ce mesaj!”, a citit, plin de emoție, Horia Ivanovici, mesajul postat de Laura Niță, soția lui Florin Niță, la FANATIK LA EURO.

În meciul cu Olanda, Florin Niță a bifat selecția cu numărul 25 la prima reprezentativă a României. Portarul a debutat sub tricolor la vârsta de 30 de ani, pe 9 noiembrie 2017, într-un amical cu Turcia, la Cluj, câștigat cu scorul de 2-0. Cosmin Contra era selecționer la primul meci al lui Niță la echipa națională.

Cum l-a învins Gakpo pe Florin Niță

Gakpo, golgheterul Olandei la Euro 2024, a fost singurul fotbalist căruia Florin Niță nu i-a putut face față la turneul final. În ciuda paradelor uluitoare pe care le-a avut pe parcursul Campionatului European,

„Cred că am dominat, am fost mai buni la toate capitolele. Totul ne-a mers. De un an și jumătate lucram cu antrenorul Koeman și încercam să ne obișnuim cu stilul lui de la națională. Nu e deloc ușor de creat o echipa națională pentru că noi jucam în alte stiluri la echipele de club. La gol am tras pe scurt fiindcă nu aveam altă opțiune, colțul lung era blocat”, a declarat autorul primului gol din Olanda – România 0-3.

