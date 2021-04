“Îți iau locul, gata!”. Jador vânează scaunul lui Bursucu’ de la Kanal D

Aventura lui Jador la Survivor România 2021 s-a încheiat. Faimosul a părăsit joi, 22 aprilie, cel mai dur reality show, din cauza accidentărilor suferite în jungla dominicană. Diagnosticat cu fractură de menisc, cântărețul de manele se pregătește să revină în România, iar prima apariție într-un platou de televiziune o să fie la Teo Show, acolo unde, mai în glumă, mai în serios a dezvăluit că vrea să ocupe scaunul lui Bursucu’.

Jador a obținut un capital de imagine neașteptat, după participarea în show-ul Survivor România 2021. Faimosul a mărturisit că, la capătul celor mai bine de trei luni petrecute în Republica Dominicană, a avut un șoc să constate cât de mulți susșinători are.

Jador, după eliminarea de la Survivor: “Nu știu de ce mă iubește lumea”

“Ei (n.r. colegii de la Survivor) nu erau nașpta cu mine, erau nașpa că mă iubea lumea. Nu sunt răutăți personale, sunt răutăți că vrei să fii și tu într-o anumită poziție. Eu nu urăsc pe nimeni, ba din contră, iubesc.(…)

Nu știu de ce mă iubesc oamenii, nu știu. Mă iubește lumea tare. Am pus o poză pe Instagram, 100.000 de like-uri imediat. Bă, ce naiba au ei aici? (n.r. capul oamenilor). Mă bucur că am ajuns unde mi-am dorit, că mi-a dat Dumnezeu asta! Am ce să bag la ghiozdan acum, de când am devenit cunoscut.”, a spus Jador, vineri, în emisiunea Teo Show, unde a dezvăluit că dura competiție l-a ajutat să conștientizeze greșelile făcute în trecut și, printre primele lucruri pe care le va face când o să pună piciorul pe tărâm românesc, este să o caute pe Georgiana, iubita sa.

“O iubesc pe fata aia, pe Neagra! Să vedem ce va fi. La Survivor România am realizat greșelile trecutului. O să îi spun tot ce simt pentru ea, e femeia cu care a mâncat un pateu, acum e timpul să bem și un suc, pentru că acum am mai mult de 12 lei.”, a spus artistul.

Invitat de Teo Trandafir în emisiunea ei, fostul concurent de la Survivor România l-a pus în gardă pe Bursucu’, mai în glumă, mai în serios.

“Gata, îți iau locul Bursucule! Vin și luni, și marți! Vă iubesc mult, sănătate vă doresc!”, a conchis Jador. “De ce te-ai albit așa?” i-a spus Teo colegului Bursucu’, fără să aștepte răspunsul lui, intrând astfel în jocul inițiat de Jador.

Câți bani a câștigat Jador pentru participarea la Survivor România 2021

Jador este cel mai bine plătit concurent de la Survivor România. Aşa cum FANATIK.RO a anunţat, în exclusivitate, pentru fiecare săptămână petrecută în junglă, artistul a negociat să primească 7.000 de euro.

La un simplu calcul, de când a început emisiunea, – 9 ianuarie-, până în ziua în care a fost eliminat – 22 aprilie-, Jador a petrecut în jungla dominicană 14 săptămâni și 5 zile, ceea ce înseamnă că a încasat puțin peste 100.000 de euro.

