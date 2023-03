Îți mai aduci aminte de Bernadette Szep, de la Românii au talent? Ce face în prezent cea care a impresionat în primul sezon

Ce s-a ales de Bernadette Szep, fostă concurentă la Românii au talent? Ea impresiona prin numărul ei, în urmă cu mai bine de 10 ani. Asta după ce a pășit pe scenă alături de Vanda, câinele său, pe care l-a instruit așa cum puțini au văzut.

Ce face în prezent Bernadette Szep, fostă concurentă la Românii au talent

Bernadette Szep își urmează visul. Este crescătoare de câini din rasa corgi. Pe contul său de facebook se află o mulțime de imagini cu prietenii ei necuvântători. și cum a ajuns să fie atât de pasionată de animalele de companie?

Bernadette Szep avea doar 20 de ani, în 2011, . Este originară din Miercurea Ciuc și s-a născut mult mai devreme decât restul copiilor. Nu la 9 luni, ci la 6. Avea doar 1, 6 kilograme, potrivit

”Parintii mei, Elena si Levente, sunt parintii pe care-i doresc tuturor. Relatia mea cu ei este stransa si sincera. Mereu pot sa am incredere in ei, mereu sunt alaturi de mine si ma ajuta, ma sustin. Au o vedere larga si sunt adaptabili fata de noutati, si de schimbari”, spunea Bernadette Szep, în 2011, atunci când a apărut la Românii au talent.

Tot în 2011, când a avut loc primul sezon al emisiunii despre talente, Bernadette a mărturisit că dintotdeauna a fost atrasă de jucăriile de pluș, în defavoarea păpușilor. Pe când avea 7-8 ani le-a spus părinților că își dorește un câine, iar aceștia i-au îndeplinit dorința.

” (…) Eu vroiam unul, mama altul. Erau pechinezi, doi masculi. Asa ne-am inteles cu mama, ca numai unul ramane si celalalt o sa fie cadou pentru bunicul meu de ziua lui, pentru ca tocmai pierduse un alt caine, tot un pechinez mascul.

Pana la urma dupa cateva saptamani, n-a mai ramas niciunul, pentru ca mama fiind gravida n-a mai suportat mirosul de caine. Deci unul a mers la bunicul, Pitur, pe care eu l-am ales si care traieste si astazi, si celalalt la matusa mea, dar dupa cativa ani l-au dat unui prieten”, mai preciza tânăra.

Bernadette Szep a terminat Facultatea de Medicină Veterinară

Iubirea sa față de câini a determinat-o ca mai târziu să-și dorească un curs de dresaj. L-a urmat, iar ceea ce avea să se întâmple mai departe, avea să-i schimbe viața. Datorită performanței la care a ajuns, a participat la o mulțime de concursuri.

De asemenea, s-a implicat și în diferite asociații de sprijinire a câinilor fără stăpân și a urmat Facultatea de Medicină Veterinară. ”(…)Vanda (câinele cu care a participat la Românii au talent-n.r) ocupa un loc special, am primit foarte multe de la ea, am primit prieteni, am evoluat datorita ei, m-am ridicat la un nivel mai inalt (…)”, mai spunea Bernadette.