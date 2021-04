Artiștii și formațiile muzicale din România care făceau furori la sfârșitul anilor ’90 și în anii 2000 au dispărut din lumina reflectoarelor după ce au ajuns pe culmile succesului. Mulți români au copilărit cu melodiile lor, însă puțini sunt cei care au continuat cariera în muzică.

Dacă Andreea Bălan, Andreea Bănică, Andreea Antonescu, Delia sau Adi Sînă sunt doar câteva dintre numele care au rămas în topuri de mai bine de două decenii, soarta altor artiști s-a schimbat radical.

A.S.I.A., Animal X, AS XX, Blondy sau Body&Soul sunt unele dintre formațiile care se auzeau zilnic la posturile de radio și la televizor. Dacă unii au ales să revină în atenția publicului, cum ar fi Andre sau 3Sud Est, alții au preferat să facă bani din alte domenii.

Îți mai amintești de ei? Făceau furori în anii 2000, acum s-au reinventat. Artiștii care au „dispărut” din showbiz

Adrian Sînă este cel mai vechi membru al trupei Akcent, care a luat naștere în 1998. Inițial, artistul a activat alături de Ramona Barta, însă nu după mult timp s-au alăturat Marius Nedelcu, Mihai Gruia și Sorin Brotnei, formația fiind atunci una de băieți. Piesele lor se auzeau la radio și TV, dar și în cluburi, având milioane de admiratori.

Chiar și cei care s-au născut după anul 2000 își amintesc cele mai consacrate single-uri al trupei, „Buchet de trandafiri” sau „Dragoste de închiriat”, cară răsună și în ziua de astăzi la petreceri și evenimente.

Marius Nedelcu a rennunțat de mult timp la cariera muzicală și s-a dedicat sportului și afacerilor. După destrămarea trupei, acesta a condus un celebru lanț de săli de fitness, iar acum fostul cântăreț trăiește în Londra.

„În perioada Akcent, foarte puțini știu că eu eram conectat cu lumea business-ului, lucram pentru un lanț de fitness (…) După, am aplicat la un job, m-am mutat la Londra, am învățat multe lucruri noi, e altă viață. Da, știu, e o diferență mare. Mă ocup cu transferurile de bani”, a declarat Marius Nedelcu în 2019, invitat la „Vorbește lumea”.

Despre ce face Mihai Gruia în prezent nu se știu foarte multe. Artistul a divorțat de soția lui cu mai bine de doi ani în urmă, după care s-a afișat cu un fost model Playboy anul trecut, Claudia Stoica.

Sorin Brotnei, un alt fost component al trupei, deține o clinică de transplant de păr și a mai cochetat o perioadă cu muzica după destrămarea Akcent în 2013. În 2018, soția lui a născut o fetiță sănătoasă și cei trei formează o familie fericită. Acesta a participat la emisiunea „Ultimul Trib” de la Antena 1 în urmă cu doi ani.

Formația Akcent s-a destrămat în 2013 în urma unor neînțelegeri cauzate de bani dintre Adi Sînă, Mihai Gruia și Sorin Brotnei, formula în care au rămas atunci.

A.S.I.A., Spice Girls de România

A.S.I.A. a fost una dintre cele mai apreciate trupe românești de la începutul anilor 2000, trupă a cărei componență s-a schimbat constant. Înființată în 1999, formația a rezistta doar șapte ani, însă a avut un succes răsunător la vremea respectivă.

Anca Neacșu, Sorana Darclee, Irina Nicolae și Anemona Niculescu sunt fetele care au făcut parte din formula inițială. Dacă Sorana Darclee a mai avut apariții publice și s-a dedicat picturii, după cum le-a arătat și urmăritorilor de pe Instagram, nu la fel de mult au apărut și restul componentelor.

Irina Nicolae are 43 de ani și a plecat definitiv din România, locuind acum la Budapesta alături de soțul ei, Marius Vizer, și de fiica lor, în prezent și a scris cărți pentru copii. Fosta artistă nu s-a schimbat mult de când a plecat din trupa A.S.I.A. și postează destul de des pe rețelele sociale, acolo unde are zeci de mii de urmăritori.

Anca Neacșu a părăsit trupa acum 19 ani și de atunci viața ei s-a schimbat foarte mult. Blondina este căsătorită cu un bărbat de origine turcă și chiar a locuit în Turcia timp de câțiva ani, Artista este la fel de frumoasă și acum și nu a apelat la ajutorul medicului estetician pentru a-și face retușuri. Nu a renunțat la muzică și a mai ținut concerte la care cânta melodii de-ale fostei trupe, având un număr mare de fani.

Anemona Niculescu a făcut parte din îndrăgita trupă doar un an, însă a avut un mare succes alături de fostele ei colege. La câțiva ani după ce a părăsit formația, Anemona a fost protagonista serialului „Secretul Mariei” de la Antena 1 și s-a transformat radical. În prezent, fosta artistă este specialist în detoxifiere și regenerare celulară.

Heaven, AS XX și Genius, trupe care au făcut istorie

Single-ul „Pentru totdeauna” este emblematic pentru trupa Heaven, formată din surorile Adina și Roxana Postelnicu, alături de Roxana Spoială. Adina este împreună cu artistul Glance și au devenit părinți în 2019, după ani întregi în care nu credea că poate rămâne însărcinată.

AS XX este trupa care a rămas în istoria muzicii dance din anii ’90, „Inima te cheamă”, „La mare” sau „Așa cum ai visat” fiind doar câteva dintre piesele pe care tinerii dansau la petrecerile din perioada respectivă. Din păcate, în anul 2000 a avut loc un accident tragic, în urma căruia Ciprian Pantelimon a decedat, la doar 23 de ani, iar Cristina Munteanu a fost săptămâni bune în spital.

După accident, trupa nu a mai continuat pentru mult timp, Cristina fiind singura membră rămasă, are a încercat să continue proiectul într-o nouă formulp. În urmă cu aproape șase ani, Gabriel Pecheanu a vorbit despre ocupația sa de atunci și despre fosta lui colegă, Cristina, care s-a mutat în Italia.

„Cu Cristina am o legătură frumoasă de prietenie pentru că ne cunoaștem de prin ’93, cu mult timp înainte de a exista AS XX. Locuiește in Italia de foarte mulți ani, iar acum câțiva ani am și vizitat-o de vreo 2-3 ori. Ne întâlnim de fiecare dată când vine în România, vorbim destul de des pe Facebook și măcar o dată la 2-3 săptămâni ne sunăm. Mi se pare normal sa rămânem în relații bune, chiar foarte bune, atât timp cât ne leagă anumite lucruri.

(…) Am prezentat o emisiune despre muzică și artiști din Galați si Brăila la o televiziune din Galați. A fost distractiv, pentru că, deși știam că nu sunt poate cel mai potrivit să prezint o emisiune și nici neapărat pasionat s-o fac, realizatorul a insistat să vin. În același timp, din 2001 până în 2005 am lucrat în cateva studiouri de înregistrări, iar de atunci am propriul studio în Galați, Level 3 Studio”, spunea Gabriel Pecheanu pentru ziare.ro.

Oana, Cezar și Ovidiu făceau furori prin anii 2000 cu trupa Genius, cel mai consacrat hit fiind „Macho man”, care se auzea la fiecare petrecere de atunci. Oana Vincu este singura membră a trupei care a rămas în industria muzicală, iar acum locuiește în Timișoara și este profesoară de canto, scrie Pro TV.

După ce s-a destrămat trupa, Oana și Cezar au plecat în SUA, cei doi fiind un cuplu la momentul respectiv, dar s-au despărțit ulterior. În 2015, Oana a dezvăluit pentru ziare.ro că nu ar mai vrea ca trupa să se reunească, dar nici nu ar refuza să colaboreze cu foștii ei colegi pentru o melodie.

„Genius trebuie sa rămână acolo unde e. În trecut. O amintire frumoasă. Daca ar vrea băieții să reunească trupa, pentru o melodie (dintre cele vechi), nu cred că aș spune nu. Aș spune nu, însă, dacă ar fi vorba de mai mult de atât”, spunea fosta vedetă.

Ce s-a întâmplat cu Monica și Selena de la trupa Candy

Trupa Candy era printre cele mai cunoscute în anii 2000, componența inițială fiind formată din Giulia Anghelescu, Claudia Pavel și Elena Vasilache. După ce Claudia a decis să înceapă o carieră solo, Monica a înlocuit-o în trupă, însă cariera ei muzicală a luat sfîrșit după destrămarea grupului.

Monica a avut o relație cu fostul ei impresar, Lucian Ionescu, în perioada trupei Candy, care ar fi lăsat-o însărcinată, după care a părăsit-o. La finalul anului 2020, impresarul a murit după infectarea cu coronavirus la vârsta de 62 de ani, scrie profm.ro. În 2016 a participat la „Vocea României”, însă de atunci a renunțat la aparițiile în showbiz.

Selena, pe numele complet Elena Vasilache, s-a retras din viața publică și nu mai ține legătura cu fostele colege de turpă, după cum spunea Claudia Pavel la un moment dat. Fosta artistă locuiește în Anglia acum și este destul de discretă cu viața ei personală. Potrivit sursei citate anterior, Selena este designer floral.