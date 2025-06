„Îți rup oasele dacă îmi faci probleme” Caz revoltător la Socola. Un adolescent de 15 ani, la un pas de sinucidere după ce a fost amenințat de un asistent

Un adolescent în vârstă de 15 ani, internat la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, a fost la un pas de sinucidere după ce a fost amenințat cu bătaia de un asistent medical. Speriat și traumatizat, copilul i-a cerut mamei sale să îl scoată de acolo, amenințând că se va sinucide.

Băiatul fusese internat miercuri, 25 iunie 2025, pentru o expertiză medico-legală, în urma unei anchete în care era suspectat de o posibilă înșelăciune. La scurt timp după internare, a fost amenințat direct de asistentul medical Dragoș Borhan. Speriat, copilul i-a spus mamei că dacă nu îl scoate de acolo

„În timp ce eu stăteam pe hol cu băiatul și încercam să-l liniștesc, a venit asistentul medical Dragoș Borhan să-l cântărească, iar în cabinet, l-a amenințat, i-a spus: «Îți f*t niște bătăi, dacă ai venit cu infracțiuni și îmi faci mie probleme. Îți rup oasele».

Băiatul s-a speriat și a venit în cabinet la doamna doctor Carmen Lupușoru. Speriat, mi-a spus: «mamă, nu mă lăsa aici, că mă omor. Domnul asistent mi-a spus că mă bate». I-am zis doamnei doctor de ce vorbește asistentul medical așa cu copiii, iar dânsa mi-a spus că domnul asistent are o stare mai nervoasă și nu se poate înțelege cu el”, a povestit femeia,

Adolescentul a amenințat că se sinucide

La o zi după ce copilul i-a spus , mama băiatului a trecut printr-un alt șoc. În momentul în care a venit să își viziteze băiatul, o asistentă i-a spus că adolescentul este „pe perfuzii și nu se poate ridica din cap”. Alina Rântar s-a speriat îngrozitor, crezând că fiul ei a apelat la un gest extrem însă, în realitate, asistenta a confundat pacienții.

„Când m-a dus cu cartea și cu caietul, am rugat-o pe asistentă să mă lase un pic să-l văd. Atunci, asistenta mi-a spus că este în perfuzii și nu se poate ridica din pat. M-am panicat, știind că el a amenințat că se sinucide. M-am dus înapoi la doamna doctor, care mi-a spus că băiatul nu urmează niciun tratament. Am mers apoi cu medicul de gardă, m-a lăsat să-l văd și am aflat că asistenta a făcut o confuzie. Eu normal că m-am panicat, am crezut că poate a făcut ceva, dacă, cu o zi înainte, era așa speriat, am zis că se omoară în spital”, a mai povestit femeia.

Medicul Carmen Lupușoru a decis să îl transfere pe copil într-un alt pavilion, departe de asistentul recalcitrant. A fost internat în Pavilionul I Bărbați, în regim închis, „fără clanță”, unde se află de obicei pacienții cu probleme psihice grave. Avocatul copilului a făcut o sesizare oficială la Protecția Copilului și către conducerea spitalului. Medicul Lupușoru a fost înregistrată spunând că îl va „băga în comisia de disciplină” pe asistent.

„Singura metodă la momentul actual, până mâine (vineri, 27 iunie 2025 – n.r.), când îmi pleacă asistentul din tură, este să-l mut în alt pavilion. Mâine îl aduc încoace, că asistentul nu lucrează în fiecare zi. Restul rezolv eu cu asistentul medical, îl bag în comisia de disciplină”, i-a declarat dr. Carmen Lupușoru avocatului.