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E agitație mare la FCSB după înfrângerea din derby-ul cu Dinamo. Imediat după fluierul final, Gigi Becali a dat de înțeles că sunt șanse mari ca Marius Baciu să plece de la echipă. Peluza Nord îl susține însă în continuare pe tehnician. Gheorghe Mustață, liderul galeriei, a vorbit despre varianta Laurențiu Reghecampf, una pe care o consideră ideală.

Laurențiu Reghecampf, varianta-surpriză pentru banca FCSB!

Gigi Becali a fost foarte aproape să schimbe din nou antrenorul FCSB după eșecul cu Dinamo, scor 1-2. Patronul îl contactase deja pe Ianis Zicu și stabilise ca acesta să preia echipa dacă derby-ul va fi pierdut. Becali a confirmat că discuțiile erau avansate și că Zicu trebuia să vină luni. Mutarea a picat însă după intervenția suporterilor. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, i-a transmis lui Becali că galeria nu îl acceptă pe fostul jucător de la Dinamo și Rapid și că preferă ca Marius Baciu să primească în continuare credit.

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Antrenorul a primit însă un ultimatum și va fi evaluat după următoarele două meciuri, cu Petrolul și Universitatea Craiova. Mihai Stoica a confirmat că suporterii s-au opus categoric variantei Zicu.

Galeria FCSB îl vrea pe Laurențiu Reghecampf! Mesajul clar al lui Mustață

, a venit însă cu o variantă-surpriză. Acesta a precizat încă o dată că suporterii îl susțin pe Marius Baciu, dar a dat de înțeles că fanii și-ar dori ca Laurențiu Reghecampf să revină pe banca echipei din Capitală. Mai mult, Mustață a precizat că tehnicianul ar fi dispus să accepte o ofertă.

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„Am citit multe informații, adevărate sau mai puțin adevărate. Situația stă în felul următor. Noi îl susținem pe Marius Baciu. Asta a făcut galeria noastră mereu, l-a susținut pe antrenor. Așa am făcut și cu Marius Lăcătuș, când au vrut să-l demită. Am intervenit să-i mai acorde o șansă. Așa am făcut și acum. De aceea îl susținem pe Marius Baciu și am explicat asta.

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Dacă însă va fi să se decidă înlocuirea lui Baciu, noi știm cine ar putea veni. Laurențiu Reghecampf ar fi dispus, dacă-l sună, să vină imediat la Steaua. A spus-o de nenumărate ori. Știu că ar face asta. Nu spun mai multe. Ar fi varianta ideală pentru Steaua, Reghecampf. În cazul în care pleacă sau e înlocuit Baciu, evident. Dacă vine Reghe înapoi, mergem în bază să-i spunem «bun venit», așa cum am făcut cu Rădoi”, a declarat Gheorghe Mustață, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Antrenorul a reacționat după ce galeria l-a cerut la FCSB. Mesajul clar al lui Reghecampf

FANATIK l-a contactat pe Laurențiu Reghecampf, care în prezent se află pe banca celor de la Esperance Tunis. Tehnicianul a precizat că nu a discutat momentan cu nimeni de la FCSB despre o eventuală revenire în România și a subliniat că se află sub contract. Reghecampf a recunoscut însă din nou legătura specială pe care o are cu formația roș-albastră, alături de care a obținut unele dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale.

„Eu sunt antrenor sub contract, nu am vorbit cu nimeni de la FCSB. Este echipa mea de suflet și am declarat de nenumărate ori că este singura echipă din România pe care aș mai antrena-o!

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Este echipa care m-a lansat în fotbalul mare și pe care o iubesc! Le mulțumesc din suflet fanilor că mereu se gândesc la mine. Apreciez!”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru FANATIK.