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Fotbalul românesc și cel european se confruntă cu o situație bizară: fotbaliștii cu salarii mari care preferă să nu joace 1 minut timp de un an doar ca să-și încaseze banii. Jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și Marcle Pușcaș au analizat această situație.

Paradoxul din fotbalul românesc și european: jucători cu salarii mari care preferă să stea pe bancă

Primul exemplu invocat a fost cel de la Sepsi, club care tocmai a bătut pe Universitatea Cluj în deplasare. „Au avut liniște financiară. Sunt jucători, cum sunt Niczuly și Tamm, care stau de un an și jumătate să-și încaseze contractul, nu joacă niciun minut. Nu mai are nevoie clubul de ei, nici ei nu vor să rezilieze. E traiul bun, salariul e bun”, a remarcat Coste.

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În replică, Marcel Pușcaș a desființat acest tip de atitudine, după care l-a criticat dur pe Ianis Hagi pentru că procedează tocmai așa: preferă să fie rezervă eternă doar ca să aibă un salariu mare.

„ Decât să nu iau salariul, mai bine nu joc fotbal. Pe vremuri nu era așa. Nu jucai, cereai tu să pleci. Problema cu primele astea de meci… Dacă s-ar da prime, dacă salariile ar fi mici și primele mari, poate ar fi mai stimulați jucătorii. E imposibil astăzi. Dar uite ce se întâmplă: stai, nu joci, clubul pătimește, jucătorul pătimește.

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Dă-i salariu mic! Hagi procedează bine. Singurul club care păstrează stilul ăsta din trecut e Farul Constanța. Gică Popescu, Gică Hagi… Salariile nu sunt mari și se dau prime bune. Să vezi cum nu ai mai sta după o entorsă două luni și ai fi în teren. Și cu febră 38 ai juca pentru primele care se dau.

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Ianis a fost la Glasgow, , cel mai mare salariu. E normal ca toți cei din jurul clubului, staff, antrenori, să aibă pretenții de la tine, să câștigi meciurile de unul singur. El n-a dorit micșorarea salariului, deși n-a putut să fie liderul echipei”, a remarcat Pușcaș, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Denis Drăguș și Ianis Hagi, criticați pentru că țin la salarii chiar dacă sunt rezervă eternă

Nu a scăpat de critici nici Denis Drăguș, alt fotbalist fără realizări deosebite, dar care ține la salariile uriașe foarte mult. „Asta a fost una dintre cauzele pentru care n-a jucat la Glasgow. Acum, iarăși, i s-a pus în vedere: „Nu ești cel mai bun din echipă”. Să accepte diminuarea salariului la 500.000–600.000 pe an. „Atunci nu joci.” „Bine, nu joc.”

Nu înțeleg mentalitatea. Iubești fotbalul? Vrei să dovedești că ești bun? Vrei să te poți uita în oglindă și să spui că ești fotbalist sau vrei doar salariul? Ăsta e și motivul ieșirii din formă a lui Ianis, dacă nu joacă la club.

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Înseamnă că băiatul ăsta nu iubește fotbalul. La fel Drăguș. Nu pleci? Joci la echipa a doua? Ce fotbalist ești să accepți să stai în tribune un an de zile? Înseamnă că banul e mai important decât iubirea ta pentru fotbal. Eu nu înțeleg cum poți să stai să te uiți la colegi cum joacă, să mai stai și în tribună la unele meciuri”, a declarat Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.