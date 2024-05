Iubire ca-n filme în showbiz-ul românesc! Vedeta a pus mâna pe un spaniol și așteaptă inelul

Iubire mare în showbiz-ul românesc! Una din cele mai talentate interprete de muzică folclorică din România a pus mâna pe un tânăr spaniol, cu care nu exclude să ajungă în fața altarului în viitorul apropiat.

Iubire ca-n filme în showbiz-ul românesc. Cântăreața așteaptă inelul de la iubitul spaniol

Vedeta a făcut declarații în exclusivitate pentru FANATIK despre relația ei și spune că încă n-a fost cerută în căsătorie, dar așteaptă cu mare ardoare inelul!

ADVERTISEMENT

, căci despre ea este vorba, a început să vorbească cu alesul inimii sale în timpul pandemiei de coronavirus. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare și, odată cu trecerea timpului, au reușit să se cunoască și fizic. Și-au dat seama încă din primele minute că sunt făcuți unul pentru celălalt.

„Am început să vorbim în pandemie, când nu prea aveai voie să ieși din casă. Stăteam foarte mult pe telefoane. Eu, în momentul ăla, terminasem o relație și aveam nevoie de cineva căruia să îi povestesc durerile pe care le aveam.

ADVERTISEMENT

I-am povestit lui despre relația anterioară și așa am legat o prietenie. Eu atunci eram în România, el, evident, în Spania”, poveste Ancuța despre începutul poveștii sale de amor.

Birte și-a făcut apoi curaj și a pornit spre Spania, ca să-l cunoască pe Jose Luis (26 de ani), în carne și oase. „Într-o vară, am mers în concediu în Spania, în orașul în care eu am copilărit. Acolo ne-am și văzut fizic. După multă vreme, am tot ieșit.

ADVERTISEMENT

I-am zis că oricând vrea să viziteze România, poate veni, că aici are o prietenă și uite așa a venit într-o iarnă la noi. Atunci am început relația. Suntem, practic, împreună de aproape trei ani”, ne-a spus Ancuța Birte.

Ancuța Birte, în relație cu un electrician: „Ne gândim să ne mutăm împreună”

a dezvăluit că momentul magic al relației încă nu s-a produs, dar nu se știe niciodată când Jose Luis o va surprinde în mod plăcut. „Nu m-a cerut în căsătorie, deocamdată, dar vorbim, ca orice cuplu, despre subiectul acesta. Chiar ne gândim să ne mutăm împreună.

ADVERTISEMENT

El ar urma să se stabilească în România, fiindcă aici este locul unde eu mă regăsesc și pot face ceea ce îmi place. El e de acord și mă susține în cariera mea muzicală”, a declarat Ancuța pentru FANATIK.

, care a copilărit îm Roquetas de la Mar, Almeria, sudul Spaniei, ne-a mărturisit că viitorul ei soț este fascinat de tradițiile de la noi, ba chiar a îmbrăcat deja portul popular. De altfel, dacă decid să își facă o casă împreună, Ancuța are un om de bază, căci Jose Luis e de profesie electrician, deci la capitolul ăsta va sta fără griji.

„Îi plac tradițiile pe care le avem în România. Este fascinat de cultura noastră, mai ales de muzica populară. Îi plave și portul popular de la noi. Chiar i-a făcut plăcere să-l îmbrace, căci a avut ocazia asta.

De când suntem împreună, în fiecare an, în prima zi de Paște, mergem la biserică îmbrăcați în costumul popular. El este extrem de încântat de asta”, a completat, pentru FANATIK, artista Ancuța Birte.