Iubirea rimează pentru Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Declarațiile de dragoste ale celor doi lor îi duc pe fani cu gândul la nuntă

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi formează o pereche de mai bine de jumătate de an, deși au existat zvonuri conform cărora relația lor e una mai mult decât profesională din 2019.

Ambii parteneri sunt foarte activi pe rețelele de socializare, iar ultimele postări ale celor doi de pe Instagram i-au dus pe fani cu gândul la nuntă. Artiștii și-au declarat dragostea în versuri, iar acestea vorbesc despre eternitate, împărați și împărătese.

Fotografia pe care fiica lui Pavel Stratan a distribuit-o a strâns peste 18000 de aprecieri în doar 24 de ore și i-a făcut pe fani să-i asemene pe cei doi cu celebrul cuplu format din Veronica Micle și Mihai Eminescu.

Dragoste în versuri pentru Cleopatra și Edward. Fanii celor doi se gândesc la nuntă.

„Universul te-a creat/Să îmi fii tu împărat!/Și-n a ta împărăție/Să-ți devin regină ție!” scrie Cleoparta în decrierea fotografiei cu ei doi. Edward i-a răspuns tot în versuri: „O viață de TU și EU/Tu ești UNIVERSUL MEU/Îmi ești vis îndeplinit/Ne îndreptăm spre INFINIT!”

Cuvintele mărețe pe care cei doi artiști le-au folosit în compunerea versurilor i-au dus pe admiratorii celor doi cu gândul la nuntă, aceștia au primit felicitări și o multitudine de aprecieri din partea celor ce au văzut postarea.

Relația lor este una cât se poate de serioasă. Ambii au declarat că vor să-și petreacă restul vieții împreună.„Nu m-aș fi gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care eu o să îmi petrec viața până la sfârșit, este omul acela pe care eu l-am întâlnit și cu care am împărțit scena, acum șase ani.Asta e incredibil! Eu am rămas șocată când am realizat lucrul ăsta. (…)

Noi am avut foarte multe lucruri în comun și foarte multe legături”, a spus Cleopatra în cadrul emisiunii „Un show de doi galbeni”. Cu o altă ocazie și Edward a menționat că au planuri să se mute împreună anul viitor.

Nu e prima dată când Cleoparta și Edward își bagă fanii la idei

La începutul acestei luni, pe contul de Instagram al lui Edward a apărut o fotografie în care acesta își ținea mâna pe abdomenul tinerei artiste. Reacțiile fanilor au apărut imediat, toată lumea având impresia că cei doi urmează să devină părinți.

Ambii artiști au negat zvonurile apărute și au declarat că nu s-au gândit că fotografia va face atâta vâlvă. „Noi am făcut poza normal, ceilalți au înțeles greșit”, a declarat Cleopatra pentru Știrile Kanal D. Ea a fost completată de iubit:„Dar nu ne-am dat seama că se poate transforma într-o adevărată controversă. Și că toată lumea o să o ia razna” , a spus și Sanda.

