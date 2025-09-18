Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a văzut-o

Diana Lăzurcă, fostului fotbalist de la FCSB, Andreas Chirițoiu, a bifat o apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a văzut-o în platoul emisiunii moderate de Gina Pistol, soția lui Smiley.

Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef

În una dintre edițiile show-ului culinar MasterChef telespectatorii au avut parte de un moment surprinzător. Partenera de viață a fostului jucător de la FCSB, Andreas Chirițoiu, a pregătit un preparat culinar.

Tânăra în vârstă de 21 de ani, pe numele din buletin Diana Lăzurcă, a mărturisit că fotbalistul a fost cel care a înscris-o în concurs. Șatena are numai cuvinte de laudă la adresa sportivului care în prezent evoluează în Liga a II-a.

În momentul de față, acesta joacă la FC Bihor, pe postul de atacant. S-a născut pe 26 octombrie 2003, în Braşov. La vârsta de 15 ani a semnat cu contract cu FCSB juniori, unde a stat până a împlinit 17 ani. Apoi, a plecat la seniorii din Liga a II-a.

„Iubitul meu m-a înscris la Masterchef, fără să știu nimic. Am să pregătesc un steak de ton și sparanghel. Iubitul meu este fotbalist, joacă la Liga 2, la Oradea. Este atacant, iar sezonul trecut a jucat 20 de meciuri și a avut 6 goluri.

Eu zic ca joacă foarte bine și nu spun asta doar pentru că sunt iubita lui. O să-l vedeți în Liga 1. E foarte, foarte frumos, seamănă cu Justin Bieber!”, a dezvăluit concurenta, în emisiunea de la .

Cum a reacționat Florin Dumitrescu

Diana Lăzurcă a fost extrem de emoționată când a ajuns în fața juraților de la MasterChef. Iubita lui Andreas Chirițoiu a pregătit un steak de ton și sparanghel, dar nu a reușit să-i impresioneze pe cei trei bucătari.

Cu toate acestea, Florin Dumitrescu a încercat să o calmeze înainte de aflarea rezultatelor. I-a oferit o bomboană astfel încât să scape de emoții. Juratul i-a spus că din punct de vedere estetic are o farfurie foarte interesantă.

„Partea de design nu poate să ți-o ia nimeni. Am o problemă cu partea de gust. Lipsește sarea, piperul, condimentele nu se simt. Sparanghelul mai trebuia gătit. Ai trei de NU azi, însă te mai așteptăm”, a fost verdictul celor trei jurați de la MasterChef.

Cine este Diana Lăzurcă

Diana Lăzurcă este iubita fostului fotbalist de la FCSB, Andreas Chirițoiu. Concurenta de la MasterChef s-a născut în Brașov, dar în urmă cu ceva vreme a decis să se mute în București pentru a-și continua studiile.

Tânăra de 21 de ani este studentă la Facultatea de Arhitectură. De-a lungul anilor a apărut în diverse reclame, precizând că o perioadă lungă a avut o mare teamă de spațiile aglomerate. Din fericire, a depășit acea frică.

Acum se simte confortabil în ceea ce privește expunerea publică, dovadă că a fost prezentă în emisiunea de la Pro TV. Partenera lui Andreas Chirițoiu este pasionată de gătit încă de la o vârstă fragedă. Adoră să descopere gusturi noi.

În plus, în ultima vreme s-a concentrat pe acest hobby și a început să realizeze cheesecake-uri. Prăjiturile sunt pregătite, în general, pentru diverse evenimente care au loc în Brașov. Se consideră o persoană creativă, aspect care se observă și în dancehall.

Mai exact, este vorba de un stil de dans apărut pentru prima data în Jamaica. Yellowman și Shanna Ranks sunt principalii reprezentanți ai acestui domeniu. În aceeași notă, Diana Lăzurcă este o prezență activă pe social media.

Cine este Andreas Chirițoiu

Andreas Chirițoiu, atacantul de la FC Bihor, este un tânăr fotbalist care s-a făcut remarcat în timp ce juca la FCSB. Sportivul a jucat o perioadă bună la Unirea Constanța, unde a fost împrumutat, formație pentru care a adunat 40 de apariții în Liga a II-a.

De asemenea, a avut un contract cu Progresul Spartac, unde a marcat 4 goluri în 20 de meciuri. Mai mult decât atât, fotbalistul în vârstă de 21 de ani a jucat de două ori pentru Oțelul Galați când echipa era în Liga a II-a.

În anul 2022 a participat la Campionatul European cu echipa naţională U19 în Slovacia, fiind golgheterul acestei generaţii. Pentru o scurtă perioadă a făcut parte şi din lotul celor de la CS Tunari.

„Pentru mine, acest transfer înseamnă foarte mult, pentru că, în aceste zile de când sunt aici, am observat că mă pot dezvolta foarte bine ca jucător. Am văzut că este un staff foarte bun şi profesionist, iar colegii sunt foarte ok.

Mi se pare că este un grup foarte unit şi cred că putem face o treabă foarte bună împreună. În primul rând ne dorim să ne menţinem în Liga a II-a, acesta fiind un lucru foarte important.

Dar, o să luăm fiecare meci în parte, pas cu pas şi, dacă ne ajută Dumnezeu, dacă nu în acest an, în celălalt, sper să promovăm în prima ligă”, a declarat fotbalistul, după ce a semnat pentru trei sezoane cu clubul FC Bihor Oradea, scrie .

Ambițiile fotbalistului Andreas Chirițoiu

Andreas Chirițoiu este un tânăr extrem de ambițios care speră să câștige trofee importante cu echipele pentru care evoluează. În urmă cu ceva vreme a dezvăluit că îl urmărește constant pe Cristiano Ronaldo pe care îl ia drept exemplu.

„Prima dată aș vrea să ies campion cu FCSB, după vedem ce va fi. Îmi place mult de Compagno, marchează multe goluri și este atacant, la fel ca mine. Visul meu cum am spus prima dată este să ajung fotbalist.

Apoi, mă fac antrenor la finalul carierei. Idolul meu este Cristiano Ronaldo și îl urmăresc foarte mult. Dar mai e și Lewandowski, cu care mă asemăn la joc”, spunea Andreas Chirițoiu, în decembrie 2022, pentru .