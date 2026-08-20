Cuplul care a atras toate privirile pe stadion la Universitatea Craiova – Ararat Armenia. Foto

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Iată cum arată iubita fotbalistului care are contract de peste un an cu Universitatea Craiova! Tânăra care este o persoană foarte discretă a atras toate privirile asupra sa în timp ce urmărea meciul cu Ararat Armenia.

Partenera portarului de la Universitatea Craiova, în centrul atenției pe stadion

Pavlo Isenko (23 ani) a semnat cu Universitatea Craiova în vara lui 2025, fiind la prima experiență în afara țării sale natale. Portarul născut în Poltava , având foarte mulți prieteni pe front. Discret din fire nu a discutat prea multe despre persoanele dragi.

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A preferat să nu vorbească despre partea sentimentală, ieșind abia recent la iveală faptul că are o relație. Iubita sa este o tânără superbă care nu apare foarte des în lumina reflectoarelor. De această dată nu s-a mai putut ascunde pentru că a fost dusă de către fotbalist pe stadionul Ion Oblemenco, unde se joacă partida cu Ararat Armenia.

Cei doi au fost observați în tribune pentru că sportivul nu face parte din lot, în urmă cu câteva luni. Astfel, tânăra a ieșit în evidență, șatena asortându-se de minune cu partenerul său. Ambii au îmbrăcat haine închise la culoare și nu au uitat de ochelarii de soare, prinși la tricou.

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Momentan, nu se știe care este numele tinerei sau ce ocupație are. Pavlo Isenko nu a etichetat-o în puținele imagini de pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, cei doi au primit numeroase aprecieri și comentarii. „Îți doresc toate cele bune, frate” sau „Un cuplu atât de frumos”, au notat aceștia pe Instagram.

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Cel mai mare vis al lui Pavlo Isenko

Pavlo Isenko evoluat până în momentul de față la naţionala U-17 a ucrainenilor. A bifat doar şapte prezenţe în echipa U-17. De mai bine de un an se află în România, după ce a fost transferat de la formația Vorskla Poltava, care a retrogradat în liga a doua din Ucraina. Tânărul portar al celor de la Universitatea Craiova are o dorință foarte mare în minte.

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Și-a propus să se întoarcă în țara sa natală pentru a evolua pentru echipa națională. Cota sa de piață este în prezent, conform Transfermarkt, de 1,2 milioane de euro. Ucraineanul are și alte țeluri importante pe care vrea să le atingă, dar le ține secrete pentru a le putea duce la bun sfârșit.

„Fiecare jucător îşi doreşte să joace în echipa naţională. Este un vis pentru fiecare dintre noi. Dar obiectivele pe care mi le impun în carieră sunt personale şi nu aş vrea să le dezvălui”, a spus fotbalistul pentru FANATIK.