Iubita fotbalistului de la Universitatea Craiova i-a dat, nervoasă, mesaj antrenorului: „De ce nu-l bagi pe teren?”

Universitatea Craiova este aproape să cucerească, după 35 de ani, mult așteptatul titlu de campioană. În vara lui 2025, oltenii au făcut mai multe schimbări la nivelul lotului, fiind aduși mai mulți jucători străini, în timp ce o mare parte dintre tinerii clubului au fost împrumutați la alte formații.

Iubita lui Ștefan Bană, ieșire nervoasă la adresa lui Mirel Rădoi

Ștefan Bană este unul dintre cei mai promițători tineri din fotbalul românesc, însă ascensiunea sa nu a fost deloc ușoară. Împrumutat în vara lui 2025 de la Universitatea Craiova la Oțelul, , iar spre finalul stagiunii i s-a transmis că .

În mod normal, jucătorul va reveni în Bănie la finalul sezonului aflat în plină desfășurare. După ce a fost tras pe „linie moartă” de către gălățeni, Ștefan Bană a povestit că depresia sa a pornit de la un episod în care iubita lui i-a trimis un mesaj fostului antrenor, Mirel Rădoi. Partenera de viață era nemulțumită de faptul că fotbalistul nu primea șanse să joace, iar ulterior Rădoi a avut o discuție privată cu Bană.

„Totul în depresia mea a plecat de la Mirel Rădoi. Sezonul trecut, am avut un meci la Botoșani și pe mine nu m-a băgat să joc în meciul ăla. Prietena mea s-a enervat și i-a dat un mesaj antrenorului: «De ce nu-l băgați pe Bană, că e mai bun ca Barbu?». Ea și-a dat seama că a greșit, a șters mesajul, dar Mirel Rădoi îl văzuse deja.

A doua zi m-a chemat, m-a intrebat cum o cheamă pe prietena mea. I-am zis că Adelina. Mi-a reproșat că i-a dat mesaj, că ce, îl învață ea fotbal pe el. I-am spus că nu o pusesem eu, că îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, că n-o să se mai repete. Mi-a zis: «Ce faci dacă te trimit eu acum la echipa a doua?!». I-am spus că unde mă trimite acolo merg. Nu m-a trimis, m-a băgat două meciuri, dar foarte puțin, probabil ca să-mi arate că nu are nimic cu mine. După care, 8 partide nu m-a mai folosit deloc”, a declarat Ștefan Bană, potrivit .

Cum a fost Bană împrumutat

Deși era unul dintre tinerii talentați din Bănie, Ștefan Bană a fost împrumutat la începutul sezonului la Oțelul Galați. Mirel Rădoi a fost afectat de mesajul primit, astfel că a decis ca Bană să fie împrumutat la o altă formație din SuperLigă. Din nefericire, fotbalistul a primit vestea de la membrii staff-ului, și nu direct de la antrenor.

„La ultima etapă, când a avut Craiova meci cu Dinamo, m-a trimis la juniori. Am jucat finala Cupei la tineret, am dat două goluri, i-am ajutat pe băieți, am câștigat trofeul. După care a urmat vacanța. Când m-am întors, se făcuseră camerele pentru cantonamentul de vară, iar eu nu eram. Am sunat la conducere, am întrebat cum e situația mea. Mi-au spus «ce, nu ți s-a transmis?!». Staff-ul tehnic nu se mai bazează pe mine.

La antrenament și m-a luat Mirel Rădoi de-o parte și mi-a zis: «Vezi că nu mai intri în planurile noastre. Mai bine pleci, că uite, noi schimbăm sistemul și nu te potrivești în el». După care i-au adus pe Mihnea Rădulescu, pe Băsceanu, pe Matei. Și am avut de ales între Oțelul, Farul, Metaloglobus, Botoșani și Slobozia. Am ales Oțelul”, a conchis Ștefan Bană.

