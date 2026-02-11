Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi

ADVERTISEMENT

Se vorbește tot mai des despre redeschiderea anchetei morții lui Adrian Kreiner, după ce unul dintre inculpați a declarat că Adriana Viliginschi, iubita milionarului, l-ar fi cunoscut anterior pe Costinel Cosmin Zuleam, cel considerat creierul operațiunii. Informația vine într-un moment în care Viliginschi a fost arestată pentru 30 de zile, fiind bănuită că și-a ajutat o prietenă să-și ucidă mama pentru a rămâne cu averea.

Ruptură totală între iubita și fiica lui Adrian Kreiner

Povestea este, însă, una mult mai complicată. Acuzațiile cu care se confruntă Adriana Viliginschi vin într-un moment în care relațiile cu fiica lui Kreiner, Vanessa, au ajuns într-un impas evident. Iar neînțelegerile dintre ele par să fie legate de bani.

ADVERTISEMENT

După asasinarea lui Adrian Kreiner, de la finalul anului 2023, Adriana Viliginschi a rămas cu vila din Sibiu, dar și cu o parte din afacerile acestuia. Femeia a preluat părți sociale din Geoma Dao Coop Cooperativa Agricolă și The Coop Network Cooperativa Agricolă, în timp ce participația la cel mai important business al sibianului, Matec-CNC Technik SRL (producător de componente industriale), cu o cifră de afaceri de 10 milioane de euro pe an, a fost împărțită cu Vanessa Kreiner, fiecare cu 25%.

La doar patru luni după ce iubita lui Kreiner a intrat oficial în firmă, a fost convocată adunarea generală a asociaților, în urma căreia ”s-a luat act de încetarea prin acordul părților” a contractului de muncă încheiat între societatea Matec-CNC Techink și Adriana Viliginschi.

ADVERTISEMENT

Practic, mandatul de administrator al firmei pe care iubita lui Kreiner îl exercita alături de fiica milionarului și de celălalt asociat, austriacul Holger Baumgartner, a încetat, femeia retrăgându-se din această funcție, dar rămânând cu cota de 25% din afacere.

ADVERTISEMENT

Adriana Viliginschi, doar 5% din dividende, cu toate că a moștenit un sfert din compania iubitului milionar

O altă adunare generală, care s-a ținut în iulie 2025, a avut-o din nou în prim-plan pe Adriana Viliginschi. Potrivit datelor consultate de FANATIK, asociații au decis ca partenera omului de afaceri să primească un procent mai mic din valoarea dividendelor decât ar fi avut dreptul, până la un anumit prag.

”Împărțirea dividendelor se face în baza hotărârii asociaților de distribuire dividende.

ADVERTISEMENT

Până la momentul la care valoarea netă totală a dividendelor ce vor fi distribuite de Societate celor trei asociați va atinge cuantumul total net de 1.209.036,17 lei, dividendele se vor distribui și plăti asociaților după cum urmează: Viliginschi Adriana-Emilia – 5%, iar diferența de 95% va fi împărțită în mod egal între asociații Baumgartner Holger și Kreiner Vanessa; ulterior dividendele se vor distribui și plăti asociaților conform cotelor de participare la capitalul respectiv: Baumgartner Holger – 50%, Kreiner Vanessa – 25%, Viliginschi Adriana-Emilia – 25%”, se arată în decizia adunării generale publicate în Monitorul Oficial.

Dividendele reprezintă banii pe care o firmă îi distribuie asociaților sau acționarilor din profitul obținut ca formă de recompensă pentru faptul că au investit în societate. În cazul de față, asociații au stabilit un prag al valorii dividendelor sub care , însă dacă această valoare este depășită (în cazul unui profit mai mare, de exemplu), femeia va încasa suma conformă procentajului deținut de ea (25%).

Partenera și fiica lui Adrian Kreiner s-au certat și pe ceasurile de 200.000 de euro

Adriana Viliginschi s-a constituit parte civilă în procesul în care ucigașii lui Adrian Kreiner au fost condamnați pe fond la închisoare pe viață. Instanța a decis ca ea să primească despăgubiri morale în valoare de 150.000 de euro, în timp ce Vanessa ar urma să încaseze 300.000 de euro.

FANATIK a scris despre disputa pe care iubita lui Kreiner a avut-o cu fiica acestuia în legătură cu ceasurile de 200.000 de euro recuperate de la criminali. Acestea au fost atribuite Vanessei Kreiner, în ciuda faptului că și Adriana Viliginschi le revendicase.

Iubita lui Adrian Kreiner a depus în instanță mai multe înscrisuri și chiar a adus doi martori care să ateste că ceasurile bărbătești i-au aparținut și ei, fiind achiziționate ca investiție de viitor.

În final, judecătorii au stabilit ca acestea să rămână la fiica milionarului pentru că este unica moștenitoare, iar bunurile nu au fost cuprinse în testament. Magistrații au căzut de acord că disputa referitoare la ceasurile de lux va putea fi tranșată ulterior, printr-un litigiu separat.

Ancheta morții lui Adrian Kreiner s-ar putea relua de la zero

În februarie 2026, Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, , un cunoscut notar din Sibiu, pentru a-i moșteni averea.

Viliginschi ar fi oferit indicații despre utilizarea unor sedative puternice și ar fi învățat-o pe Amiana cum să distrugă probele video din sistemul de supraveghere. Potrivit unor surse din anchetă, aceasta și-ar fi recunoscut parțial implicarea.

Ulterior, unul dintre bărbații condamnați pentru uciderea lui Adrian Kreiner a declarat, la ieșirea din sala unde se judecă apelul, că Viliginschi ar fi fost complicea lui Cosmin Zuleam, cel care ar fi organizat jaful încheiat cu moartea milionarului. În acest moment, există informații potrivit cărora ancheta referitoare la uciderea afaceristului ar putea fi refăcută, ținând cont de posibila implicare a Adrianei Viliginschi în acest caz.