Iubita lui Adrian Kreiner vrea să fie înmormântată alături de milionarul ucis. Mesajul sfâșietor pe care i l-a scris pe mormânt

Tribunalul Alba a stabilit ca primul termen în dosarul uciderii afaceristului sibian Adrian Kreiner să fie programat pentru 28 octombrie 2024. Milionarul în vârstă de 50 de ani a decedat pe 7 noiembrie 2023, la spital, după ce a fost bătut cu sălbăticie și torturat, în noaptea de 6 noiembrie, de trei hoți care au intrat în vila sa din Sibiu cu scopul de a-l jefui.

La locul de veci se află o placă pe care au fost gravate numele lui Adrian Kreiner și cel al iubitei

, însă doar doi dintre ei au fost prinși, Laurențiu Ghiță (extrădat din Scoția și adus în țară la data de 30 decembrie 2023) și Marian Cristian Minae (extrădat din Marea Britanie la data de 1 mai 2024). Liderul grupului, Costinel Cosmin Zuleam, urmează să fie judecat în lipsă, deoarece autoritățile nu au reușit să dea de urma sa.

În dosar figurează ca părți civile Vanessa Kreiner, fiica milionarului, precum și concubina acestuia, Emilia Viliginschi. Adrian Kreiner a fost înmormântat în Cimitirul Municipal din Sibiu, iar presei nu i s–a permis accesul la ceremonia funerară. Reporterii FANATIK au descoperit că mormântul lui Kreiner se află la drum, pe o alee paralelă cu cea principală a cimitirului.

Cel mai probabil, milionarul nu își cumpărase un loc de veci, ținând cont de faptul că avea doar 50 de ani, astfel că iubita sa s-a ocupat de achiziționarea unuia după decesul lui Kreiner. Monumentul funerar din marmură albă și granit este format dintr-un postament pe care se află o placă pe care au fost gravate cu negru numele lui Adrian Kreiner, dar și cel al Adrianei Viliginschi.

Tot în același loc se află două suporturi pentru candele și flori. Iubita milionarului ucis a luat decizia ca pe lespedea mormântului să fie inscripționat următorul mesaj, ca și cum ar fi transmis din eternitate de Adrian Kreiner: „N-am vrut să plec de lângă voi, Să trec în neființă, Eu m-aș întoarce înapoi, Dar e cu neputință”.

Iubita lui Adrian Kreiner este consilier de dezvoltare personală

Un buchet de flori așezat într-un pahar de sticlă se afla așezat lângă un felinar și patru candele. La locul de veci va fi oficiat în curând parastasul de un an, care va începe cu slujba de pomenire a morţilor, în care preotul rostește rugăciuni pentru sufletul celui adormit. Pomenirea de un an are loc după sfânta liturghie care se săvârşeşte în biserică, după care se face slujbă la mormânt.

Adriana Viliginschi este psiholog, dar și consultant în management într-o companie cu capital străin. Ea a făcut cursuri de Business coaching și a finalizat studiile masterale în Competitive Intelligence. În prezent, iubita lui Adrian Kreiner este consilier pentru dezvoltare personală în cadrul propriului ei cabinet, conform informațiilor deținute de FANATIK.

Viliginschi se recomandă drept un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic, a căror nevoie este să exploreze sau să depășească diverse stări sau situații cu care se confruntă în evoluția personală și profesională. Ca și consilier pentru dezvoltare personală, aceasta susține că stimulează identificarea și alegerea soluției optime fiecărui client pentru sine însuși, pentru diminuarea nivelului de stres, înlăturarea confuziei, tensiunilor acumulate și a blocajelor temporare induse în evoluția personală.

Vila în care a avut loc crima a fost scoasă la vânzare

Concubina lui Adrian Kreiner s-a aflat în vilă în noaptea jafului, la fel ca Vanessa, fiica lui Kreiner. Viliginschi s-a ascuns într-un dulap, în timp ce Vanessa a fost jefuită de hoți și amenințată cu moartea. Ea a scăpat, deoarece a sunat la 112, . În presă s-a relatat că Adrian Kreiner își făcuse un testament, prin care i-a lăsat Vanessei un penthouse și un autoturism Maseratti.

Adrianei Viliginschi i-ar fi revenit prin testament vila din Sibiu în care s-a petrecut crima. Acum aproape trei săptămâni, concubina lui Kreiner a scos la vânzare luxosul imobil, cu o suprafață de 456 metri pătrați și un teren de 715 metri pătrați, pentru suma de 2,1 milioane de euro. Casa a fost construită de Kreiner în 2015.

Vila aflată la vânzare dispune de un living la parter, cu loc de luat masa, bucătărie, baie de serviciu, cameră tehnică și garaj încăpător, iar la etaj, de două dormitoare matrimoniale, ambele cu dressing, un birou, o spălătorie cu acces la terasă, o baie spațioasă. În anunț se menționează că vila beneficiază de multiple facilități de lux și se vinde complet mobilată și utilată cu mobilier și aparatură de ultimă generație.