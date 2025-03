Iubita lui Andrei Perneș de la Mireasa, postare înduioșătoare la peste o săptămână de la moartea tânărului: ”Ți-am auzit suspinele”

Ancuța Satmari, , și-a pus urmăritorii din social media pe gânduri. A făcut o postare înduioșătoare la mai bine de o săptămână de la moartea tânărului, care a pierit într-un accident de mașină.

Dezvăluirea făcută de Ancuța Satmari, partenera lui Andrei Perneș de la Mireasa, după decesul acestuia

Andrei Perneș de la Mireasa a lăsat un gol imens în sânul familiei sale și în sufletele celor care l-au cunoscut. Una dintre cele mai afectate persoane este tânăra cu care fostul concurent de la Antena 1 avea o relație sentimentală.

Iubita tânărului care a murit la vârsta de numai 28 de ani, Ancuța Satmari, a făcut o dezvăluire neașteptată. Aceasta a lăsat un pe rețelele de socializare, după ce a mers la mormântul bărbatului.

„Când am plecat, ți-am auzit suspinele, dar nu am avut puterea să te alin. Iartă-mă că nu am rămas, deși m-ai implorat cu atâta dorință. Am simțit durerea ta, furia ta. Trebuia să plec, deși inima mea voia să rămână.

Te iubesc și te voi iubi mereu. Am plâns alături de tine, știind că venise clipa despărțirii. Dar când am privit înainte, am descoperit ceva de o frumusețe nemaiîntâlnită”, a scris Ancuța Satmari pe TikTok, relatează .

Ancuța Satmari, despre moartea lui Andrei Perneș

„Și tu vei vedea, într-o zi, acest loc minunat unde mă aflu acum. Am văzut lacrimile tale, ți-am simțit nopțile fără somn, te-am văzut cu dor în ochi, căutându-mi prezența. Dar vreau să știi că sunt mai aproape decât îți imaginezi…

Pentru a rămâne veșnic în inima ta, îți cer doar să-mi oferi un zâmbet, din nou. Îngerul tău veghează asupra ta. Nu este o întâmplare că citești asta acum”, a completat iubita regretatului Andrei Perneș de la Mireasa, mai arată sursa menționată.

Fostul concurent al emisiunii matrimoniale de la Antena 1 a murit pe 19 februarie, în urma unui accident rutier. Tânărul a decedat în ciuda eforturilor depuse de medicii care au sosit la fața locului, pe raza localității Bunești. În martie și-ar fi aniversat ziua de naștere.