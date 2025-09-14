Iubita lui Carlos Alcaraz are o pasiune pentru tenismeni. Ce nume celebru se mai află pe lista de cuceriri a lui Brooks Nader

Cu ce bărbați celebri s-a iubit Brooks Nader. Actuala parteneră a lui Carlos Alcaraz are un istoric care arată că are o slăbiciune pentru sportivii cu bani, în special pentru tenismeni. Iată cine se află pe lista ei de cuceriri!

Cu cine s-a iubit Brooks Nader înainte de a forma un cuplu cu tenismenul Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz este omul momentului în lumea tenisului. Câștigătorului de la US Open 2025 nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe plan sentimental. Tenismenul formează un cuplu cu Brooks Nader, iar relația lor a fost confirmată chiar de către sora modelului.

„Zvonurile sunt adevărate. A spune că se întâlnesc e un termen cam vag. Dar știu că el este bărbatul momentului.”, a spus Grace Ann Nader, pentru .

Între Carlos Alcazar și iubita sa există o diferență de vârstă de 6 ani, tenismenul având 22 de ani, iar Brooks Nader 28 de ani. În ciuda acestei diferențe, cei doi pare că se înțeleg de minune, deși este mult prea devreme pentru a face pronosticuri.

Nu multă lume știe, însă a fost căsătorită. Brooks Nader a avut un mariaj scurt cu Billy Haire, cei doi despărțindu-se în 2024. Despre relația cu Haire, modelul a declarat că a fost mai mult forțată de circumstanțe.

„Când m-am mutat la New York, tata mi-a spus: ‘Trăiești ca și cum ai o bursă completă. Nu am bani să-ți susțin viața acolo. Mai bine îți găsești un iubit. Ceea ce am și făcut, slavă Domnului, măcar pentru chirie.”, a spus Brooks Nader, pentru .

Brooks Nader a avut o relație și cu Jannik Sinner, adversarul din teren al lui Carlos Alcaraz

Recent, a ieșit la iveală faptul că ar fi avut o relație. Sau, cel puțin, asta și-ar fi dorit Jannik Sinner, potrivit zvonurilor. Cea care a alimentat toate speculațiile a fost nimeni alta decât sora lui Brooks.

În cadrul emisiunii Page Six Radio de la Sirius XM, Grace Ann a spus că supermodelul primește mesaje de la mai mulți sportivi celebri, glumind că vin „de pe toate terenurile și suprafețele, dar nu de pe terenul NBA”. Apoi, a lăsat să se înțeleagă că unul dintre numele pretendenților „rimează cu winner”, ceea ce a dus imediat la speculații despre Jannik Sinner.

Brooks Nader, iubita lui Carlos Alcaraz, nu a confirmat nimic. Când a fost întrebată direct de Jimmy Kimmel dacă se întâlnește cu Sinner, ea a evitat răspunsul, spunând: „Este asta un interogatoriu? Sunt speriată!”. În glumă, modelul a sugerat că ar trebui să-l întrebe pe Stephen Colbert, care era cu ea la meciul de la US Open.

Iubita lui Carlos Alcaraz a format un cuplu cu prințul Greciei

După ce s-a despărțit de soțul ei, Billy Haire, Brooks Nader și-a refăcut imediat viața sentimentală. Modelul a fost văzut alături de Prințul Constantine-Alexios al Greciei și Danemarcei, conform People.

Brooks Nader a participat la nunta Oliviei Culpo și a lui Christian McCaffrey. Modelul a mers la eveniment împreună cu fiul cel mare al Prințului Moștenitor Pavlos și al Prințesei Moștenitoare Marie-Chantal. Cei doi au fost văzuți zâmbind unul către celălalt la ceremonie.

În primăvara acestui an, Brooks Nader a trecut printr-o despărțire intens mediatizată. După o relație de aproximativ opt luni cu dansatorul Gleb Savchenko, partenerul ei de la Dancing With the Stars, cei doi s-au despărțit. Relația lor a fost marcată de acuzații de infidelitate, Brooks susținând că a descoperit mesaje compromițătoare pe telefonul lui Gleb.

Cine este Brooks Nader, iubita lui Carlos Alcaraz

Brook Nader s-a născut în 1997, în Louisiana. Modelul mai are trei surori, Mary, Grace și Sarah. Brooks nu este deloc străină de lumina reflectoarelor. Cariera sa de model a început în 2019, după ce a câștigat concursul Sports Illustrated Swim Search. Costumul de baie purtat de ea a fost prezentat din nou pe coperta revistei în 2023, alături de Megan Fox, Martha Stewart și Kim Petras.

Anul acesta, Brooks Nader și surorile ei au început să calce pe urmele faimoasei familii Kardashian. Iubita lui Carlos Alcaraz are propriu show, „Love Thy Nader”, acolo unde apar și surorile ei, Grace Ann, Mary Holland și Sarah Jane Nader.

„Lucrăm la asta de aproape trei ani. L-am întâlnit pe acest tip, complet întâmplător. Numele lui este James Dixon, cunoscut ca Baby Doll. Este un agent legendar de la Hollywood și a fost atât de amuzat de noi încât a spus: ‘De ce să nu facem un show despre voi?’”, a povestit Brooks pentru .

Ce avere iubita lui câștigătorului US Open 2025

Brooks Nader nu doar că are propriul său reality show, însă este și o femeie de afaceri. Modelul de 28 de ani și-a lansat propria companie de design de interior, Home by BN. De asemenea, Brooks a bătut palma cu cei de la Electric Picks și a creat o colecție specială de bijuterii, care include cercei, coliere și brățări.

Potrivit surselor, iubita lui Carlos Alcaraz nu o duce deloc rău din punct de vedere financiar. Brooks Nader are o avere estimată la 4 milioane de dolari.