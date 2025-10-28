Iubita lui Claudiu Petrila l-a descris în doar două cuvinte pe „decarul” Rapidului. Ce mesaj special a transmis

ADVERTISEMENT

Ana Nisioiu i-a fost alături iubitului ei, Claudiu Petrila, în meciul de noaptea trecută. Rezultatul a fost de-a dreptul senzațional, iar fotbalistul a fost lăudat de partenera sa.

Cum a reacționat iubita lui Claudiu Petrila după victoria Rapidului

Noaptea trecută, Rapid a învins categoric Unirea Slobozia cu un scor de 4-1 în etapa a 14-a din SuperLigă. Meciul a fost unul cât se poate de intens, iar Claudiu Petrila a fost vedeta serii.

ADVERTISEMENT

Rapid a început în forță partida cu Slobozia, deschizând scorul printr-o execuție superbă a lui Petrila. Iar la rândul său, Rareș Pop a majorat diferența în minutul 36, după ce a înscris un alt gol spectaculos.

Cristi Manea a înscris și el în prelungirile primei părți. Ulterior, în repriza secundă, Dobre s-a trecut și el pe tabela de marcaj, în minutul 61, iar scorul final a fost stabilit de Espinosa în minutul 90+1.

ADVERTISEMENT

Ana Nisioiu, iubita lui Claudiu Petrila a publicat mai multe imagini pe contul de socializare. Aceasta a fost alături de partenerul ei când acesta a dat primul gol. De asemenea, i-a făcut și o fotografie de la spate cu o descriere pe măsură. „Bărbatul meu”, au fost cele două cuvinte scrise de tânără.

ADVERTISEMENT

Ulterior, aceasta a mai publicat și o imagine din lift alături de Claudiu Petrila. Cei doi sunt în culmea fericirii și chiar nu e de mirare, .

Reacția lui Claudiu Petrila după meciul cu Unirea Slobozia

Nu doar Ana Nisioiu a reacționat după meciul de aseară, ci și Claudiu Petrila. Printre altele, tânărul fotbalist a vorbit despre evoluțiile sale din ultimele meciuri. Acesta s-a arătat încântat de cum au mers lucrurile pe teren.

ADVERTISEMENT

Totodată, el a mai dezvăluit că i-a fost dor să marcheze și speră să revină la normal. Fotbalistului a mai adăugat că ultimul an a fost unul plin,

Au mai existat și ghinioane într-adevăr, însă speră ca finalul acestui an să aducă reușite în continuare. El a adus în discuție de asemenea și accidentările pe care le-a avut în ultima perioadă.

”Am reușit să ne facem meciul ușor chiar din primele minute, după aceea am continuat să ne creem ocazii și să marcăm. Am reușit să marchez după câteva etape bune. Îmi era dor să marchez. Mă simt foarte bine, simt că îmi revin. Poate și fizic pentru că am avut mici accidentări care poate m-au dat puțin în spate. Încerc să fiu Petrila cel vechi.

Ne-am mișcat foarte mult în teren, mai ales în centru, unde ne-am creat foarte multe spații și am reușit să profităm de ele. Încercam, dar nu-mi reușea. Acum sper să fie mai bine pentru mine și să încep să marchez mai mult.

(n.r. Despre meciul din Cupă) E foarte bine că jucăm în Giulești. Era un meci foarte greu dacă jucam în deplasare. Dar și așa va trebui să-l tratăm serios pentru că este primul meci și trebuie să-l câștigăm.

(n.r. Dacă poate deraia Rapid) Eu sper că nu. Am învățat multe din ultimul an. Am avut meciuri foarte bune, dar din păcate am avut și ghinion. Nu reușeam să marcăm. Acum se pare că totul a luat-o spre bine și sperăm să o ținem la fel”, a declarat Claudiu Petrila pentru Digi Sport.