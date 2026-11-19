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Formează un cuplu discret, dar care este pe placul fanilor. Iată felul în care iubita lui Cole Palmer face furori la ceas de seară. Olivia Holder a marcat o apariție spectaculoasă direct din vacanța pe care o petrece în Emiratele Unite Arabe.

Partenera lui Cole Palmer, Olivia Holder, în centrul atenției

Cole Palmer (24 ani) se numără printre cei mai apreciați sportivi la nivel internațional. Fotbalistul de clasă mondială, care are contract cu Chelsea FC, în Premier League, este cotat la 100 de milioane de euro. Tânărul știe cum să facă bani, specialiștii realizând că .

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Jucătorul echipei naționale a Angliei o duce excelent în planul profesional. Lucrurile îi merg de minune și în cel sentimental, partenera de viață fiind o superbă influenceriță. Olivia Holder (25 ani) este tânăra cu care . A invocat probleme medicale și s-a bucurat de timpul liber.

Între timp, creatoarea de conținut a câștigat foarte multă popularitate. Vedeta îi ține mereu la curent pe cei peste 35.000 de admiratori cu noutățile din viața sa. De curând, a dezvăluit că iubește să meargă la fast food, chiar dacă are o siluetă trasă prin inel. În plus, s-a pozat într-o ținută superbă, neagră și foarte elegantă.

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Rochia cu imprimeu leopard cu care s-a afișat la ceas de seară este una inedită. Îi pune în valoare bustul generos, dar și talia. Prietena lui Cole Palmer este de-a dreptul uimitoare într-o serie de fotografii realizate pe plajă, în Dubai. Se pare că aceasta este destinația în care cuplul se relaxează perioada asta. Cadrul surprins în spate este iconicul hotel Burj Al Arab. Frumoasa blondină nu se dă în lături de la ținutele îndrăznețe. Ea și-a construit o imagine puternică pe rețelele de socializare datorită stilul său vestimentar, dar mai ales a atitudinii pozitive. Și unde mai pui că are un fizic cu care cucerește pe toată lumea.

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Olivia Holder, ravisantă în vacanță

Cole Palmer preferă să fie discret în privința poveștii de dragoste pe care o trăiește cu Olivia Holder. De asemenea, nu a făcut nici dezvăluiri despre locația în care se află. Momentan, nu are nicio poză din acest concediu în care iubita sa se simte foarte bine. Potrivit , cuplul a făcut o scurtă oprire înainte de a ajunge în Dubai. Influencerița a luat parte la meciul lui Lewis McGrillen, un vechi prieten al celebrului fotbalist britanic. Acesta a câștigat lupta de MMA, desfășurată la PFL Dubai, printr-o victorie prin KO în prima rundă. Mai mult decât atât, vedeta a postat numeroase fotografii din această escapadă romantică. Cu siguranță, acestea au fost pe placul admiratorilor ei.

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În altă ordine de idei, partenera sportivului a avut la un moment dat și o scurtă vacanță în București. Blondina a vizitat Capitala în timp ce atacantul se afla în cantonamentul echipei naționale a Angliei. Olivia Holder a mai călătorit și în Italia, dar și în alte locuri care au impresionat-o.