Iubita lui Cristi Ignat a dezvăluit public negocierile pe care fotbalistul le-a purtat înainte să ajungă la Petrolul Ploiești. Ce variante ar fi avut, de fapt: ”Erau interesați de el”

Bianca Ilie, iubita lui Cristi Ignat, a vorbit deschis despre viața pe care o are de când formează un cuplu cu fotbalistul. Deși de la depărtare totul pare perfect, în realitate există și perioade ceva mai stresante.

Iubita lui Cristi Ignat, despre propunerile primite de fotbalist

Într-un clip video postat pe TikTok, Bianca Ilie a vorbit în primul rând despre negocierile pe care le-a purtat Cristi Ignat. Fotbalistul a fost ”împrumutat” de la Rapid de către Petrolul Ploiești câteva luni bune.

În toată această perioadă însă, pentru Bianca Ilie lucrurile au fost destul de complicate. Tânăra povestește că stătea cu bagajele făcute la ușă și că nu știa ce se va întâmpla cu relația lor ori cu cariera fotbalistului.

Printre altele, iubita lui Cristi Ignat a dat de înțeles că acesta a primit mai multe oferte. Mai exact, . Tânăra nu a spus însă ce echipă l-ar fi dorit pe sportiv.

„Pentru cine nu știe, iubitul meu a fost jucător la Rapid București, iar momentan e transferat la Petrolul Ploiești, ceea ce face ca în vară să se întoarcă iar la rapid București. Sună simplu și frumos, dar realitatea este puțin diferită.

Cât a fost în cantonament timp de 2 săptămâni nu am știut ce urmează. Am fost cu bagajul la ușă. Erau discuții să plece în altă țară, în alt oraș, la altă echipă. Eram super stresată, neștiind ce urmează pentru viața noastră și cariera lui”, a povestit tânăra.

GRWM+storytime

Bianca Ilie, despre accidentarea fotbalistului

Ulterior, iubita lui Cristi Ignat povestește că a urmat o perioadă incertă. În final însă, întors din cantonament, fotbalistul a decis să meargă la Petrolul Ploiești. .

Bianca Ilie spune că luni de zile, partenerul ei nu a putut intra într-un meci oficial. Iată însă că în final, lucrurile au fost de partea lor, iar cuplul nu a fost nevoit să treacă prin schimbări atât de mari. „Între timp, până să se termine cantonamentul știam câte ceva cât de cât concret.

Urma să vorbească cu cei de la Petrolul Ploiești, erau interesați de el. Aveam o speranță că urmează să se clarifice ceva. Când s-a întors din cantonament decizia era luată: să se meargă la Petrolul înainte cu două zile să înceapă campionatul.

După o accidentare de 7 luni din cauza căreia nu a putut intra într-un meci oficial, a venit oaza aia de liniște și de speranță. Odată cu decizia luată vin și incertitudini. Am simțit să facem treaba asta. Ce m-a liniștit era că era aproape de București și nu a trebuit să facem o mutare drastică”, a mai completat tânăra.

Cât de dificilă poate fi viața lângă un sportiv de performanță

Iubita lui Cristi Ignat a ținut să le spună urmăritorilor ei de pe TikTok că nu se plânge de ceea ce trăiește. Pe de altă parte, aceasta își dorește ca oamenii să fie conștienți de cât de dificilă poate fi viața în sportul de performanță.

Sunt persoane care stau cu bagajele la ușă, iar schimbările sunt la ordinea zilei. Iar deși Bianca Ilie este fericită de frumoasa poveste pe care o trăiește, sunt și momente mai complicate despre care nimeni nu vorbește.

„Când ești cu un sportiv de performanță nimic nu te pregătește pentru ce urmează. Mereu stai cu bagajele la ușă. Ești mereu într-o continuă schimbare. (…) Nu mă vait sau ceva. Sunt fericită pentru ceea ce mi se întâmplă, îmi place ceea ce trăiesc. Doar am vrut să vă prezint și partea mai puțin plăcută din ce nu văd oamenii”, a încheiat aceasta.