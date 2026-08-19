Iubita lui Daniel Bîrligea, discurs emoționant după ce atacantul FCSB a marcat și s-a descătușat: ”Rolul meu este să fiu în viața lui”

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Antonia Salanță, iubita lui Daniel Bîrligea, a ținut un scurt discurs, dar de-a dreptul emoționant. Descoperă ce a avut de spus, de fapt, după ce atacantul FCSB a marcat și a fost aplaudat pentru reușita sa.

Daniel Bîrligea, susținere uriașă din partea logodnicei sale

Daniel Bîrligea este pe cai mari după ce FCSB s-a impus în faţa celor de la FC Botoşani, scorul final fiind de 3-2. Meciul s-a terminat cu un moment emoționant ce îl are în lumina reflectoarelor pe atacantul care . A izbucnit în lacrimi la scurtă vreme după victorie și latifundiarul din Pipera nu s-a putut abține.

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Celebrul patron român , în cadrul etapei a 5-a din SuperLigă. Ulterior, viitoarea soție a fotbalistului a recurs la un gest special. Antonia Salanță a venit cu un discurs special, tânăra uimind pe toată lumea cu vorbele sale. A dezvăluit ce face pentru a-l susține pe sportiv.

Aflată pe stadion pentru a-i fi alături, frumoasa șatenă a avut o presimțire extrem de bună înainte de partidă. Însoțită de mai mulți amici apropiați designerul vestimentar, care s-a format la o universitate de prestigiu din Milano, a știut că partenerul de viață va da totul pe teren. A avut dreptate, fotbalistul aducând o victorie.

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„Nici măcar nu știu ce să zic. Eu îl încurajez oricum în fiecare zi orice ar fi că are un meci foarte bun, că are un meci mai prost, că e o zi bună, că e o zi rea simt că rolul meu e să fiu în viața lui un suport emoțional. Nu știu, e important să îmi duc rolul ăsta al meu”, a spus partenera lui Daniel Bîrligea, pentru .

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Antonia Salanță, despre golul marcat de Daniel Bîrligea

„Înainte de meci eram în tribune cu prietenii și am zis că o să dea două goluri. Deci am avut dreptate și prietenii au simțit înainte. A fost așa cumva așteptat, adică mult dorit, nu chiar așteptat”, a mai spus Antonia Salanță, mai arată sursa citată anterior. Iubita lui Daniel Bîrligea este prezentă la aproape toate meciurile acestuia.

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Cei doi tineri formează un cuplu de câțiva ani și se pregătesc să ajungă la altar. Tânăra este deja în căutarea rochiei de mireasă, având mai multe programări la creatori de modă cunoscuți din Paris, Franța. Cu toate acestea, momentan nu au stabilit data nunții, cererea în căsătorie având loc de curând. Evenimentul s-a desfășurat în timpul unei vacanțe petrecute în Bali.

Momentul inedit a fost împărtășit de amândoi mai târziu cu fanii de pe rețelele de socializare. Atacantul lui FCSB și frumoasa șatenă au primit numeroase aprecieri și felicitări. Se numără printre perechile cele mai solide din lumea fotbalului românesc. Daniel Bîrligea are toate motivele să fie mândru de iubita sa, Antonia Salanță.