Iubita lui David Popovici, declarație inedită de dragoste pentru campion. Mesajul l-a impresionat inclusiv pe Smiley

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Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, a făcut furori cu ultima sa postare. Descoperă cum arată declarația inedită de dragoste la care a recurs și cu care i-a uimit pe toți. Cuvintele sale au ajuns chiar și la unul dintre cei mai apreciați artiști români.

David Popovici, mesaj special de la partenera sa de viață

David Popovici (21 ani) a câștigat două medalii de aur la Campionatele Europene de înot de la Paris, la 100 și 200 de metri liber. Campionul olimpic traversează una dintre cele mai bune etape din cariera sa, fiind pe care a început să-l practice tot mai des. E vorba de tenis, activitate ce îi aduce multe satisfacții.

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Timpul liber și-l petrece nu doar în bazin sau pe teren, ci și împreună cu . Taisia Nițuleasa este tânăra care îl susține necondiționat și care îi este alături la toate competițiile la care ia parte. Ea îi cunoaște programul intens de antrenamente, fiind la rândul său implicată într-un sport foarte drag.

Cei doi formează un cuplu discret, care nu se afișează foarte des în public. Se pare că după ultimele reușite ale înotătorului lucrurile s-au schimbat semnificativ. Tânăra a dorit să-și exprime sentimentele fără ocolișuri, direct în văzul tututor. A recurs la o postare spectaculoasă în care îl îmbrățișează strâns pe sportiv.

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„Îmi cer scuze pentru siropoșenie, dar îl iubesc prea mult pe acest individ. Sunt cea mai norocoasă fată sau ce?”, a notat iubita lui David Popovici, pe Instagram, în dreptul unor imagini speciale. Pozele au fost realizate după ce înotătorul a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber de la Campionatele Europene.

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Smiley, impresionat de cei doi tineri

Descrierea a fost distribuită alături de o melodie interpretată de artistul Smiley, pe numele său real Maria Andrei Tiberiu. Piesa se numește „Preocupat cu gura ta”, lansată pe 1 martie 2008. A fost inclusă pe primul său album solo de studio intitulat „În lipsa mea”, cântărețul reacționat la rândul său la postarea realizată de Taisia Nițuleasa pe social media.

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Juratul de la Vocea României nu s-a putut abține și a distribuit postarea tinerei care formează un cuplu de 6 ani cu campionul olimpic. Cel mai probabil vedeta de la Pro TV este mândru de performanțele românului care a fost desemnat „Înotătorul Anului 2025” de către European Aquatics, în cadrul unei ceremonii organizate în capitala Franței.

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David Popovici, despre iubita sa, Taisia Nițuleasa

David Popovici și Taisia Nițuleasa formează un cuplu foarte discret. S-au cunoscut la liceu, ambii urmând cursurile Colegiului Național „George Coșbuc” din București. Au o relație amoroasă de aproximativ 6 ani, povestea lor de iubire stârnind interesul publicului. Cu toate acestea, puțini știu că tânăra este studentă la SNSPA.

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Mai mult decât atât, este pasionată de dans, fiind membră a trupei Eunoia. Grupul de dans din România reprezintă un proiect de comunitate specializat în K-pop cover dance, coregrafii originale, comercial și street dance. Trupa este formată, în general, din tineri pasionați (eleve, studente și dansatori) care realizează clipuri de tip dance cover și coregrafii proprii.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă ajute, să mă susțină în treaba asta. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile fie în cantonament sau în deplasări pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea și am mare noroc pentru că pur și simplu înțelege.

E nevoie doar să înțeleagă asta li deja mă face să mă simt mai bine, mă face să mă bucur de ceea ce fac mai ușor ca să nu mă simt vinovat”, a povestit la un moment dat David Popovici, în podcastul Starea Nației, moderat de Dragoș Pătraru, relatează .