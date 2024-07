Iubita lui David Popovici, în lacrimi după medalia de aur cucerită de român la Jocurile Olimpice de la Paris! Imagini emoționante

, tânărul înotător cucerind prima medalie de aur din istorie a României la înot masculin, la proba de 200 de metri. Românul a recuperat pe ultimii 50 de metri de bazin aproape o secundă, ca mai apoi să triumfe la o distanță de doar 0,02 secunde de locul secund.

Iubita lui David Popovici, în lacrimi după medalia de aur cucerită la Jocurile Olimpice de la Paris

David Popovici (19 ani) a trecut printr-o finală nebună la 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris, unde înotătorul român a reușit să cucerească medalia de aur.

La finalul cursei de luni, 29 iulie, iubita sa, , care se afla în tribune, nu a putut să-și stăpânească emoțiile și a vărsat mai multe lacrimi de fericire datorită lui David Popovici, care a făcut o țară întreagă mândră.

Sportivul în vârstă de 19 ani are o parteneră de viață de aceeași vârstă. Tânăra postează des imagini cu ea în mediul online, acolo unde apar deseori și poze cu David Popovici.

În anul 2023, medaliatul olimpic dezvăluia că e „norocos” cu iubita sa, Taisia Nițuleasa, care îl întelege și îl susține în tot ceea ce face în cariera profesională.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea. Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat”, mărturisea David Popovici la .

David Popovici, primele reacții după medalia de aur

la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Sportivul legitimat la CS Dinamo a câștigat medalia de aur la 200 metri liber, după o revenire de senzație pe ultimii 50 de metri. Înotătorul român a terminat cursa cu timpul 1:44:72, la doar două sutimi în fața britanicului Matthew Richards.

„Răspunsul aseară a fost habar n-am pentru că nu mi-a păsat de medalie. Așa am câștigat. Nu ăsta e obiectivul. Obiectivul este să te simți bine. Vii la Jocurile Olimpice pentru a concura împotriva celor mai buni din lume. E un privilegiu doar să fii aici.

Tocmai pentru că nu am luptat pentru medalie am reușit să câștig. A fost o luptă de câini. Fix așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri îl vedeam pe american că era în fața mea, știam că neamțul e undeva în stânga mea. Văzusem că plecase tare. Dacă te uiți la ei, îi vezi acolo, respirându-ți în ceafă”, a declarat David Popovici după medalia de aur cucerită.