Iubita lui Dragoș Nedelcu, măsură radicală pe Instagram. Ce decizie a luat

Aza Gabriela, iubita lui Dragoș Nedelcu de la FCSB, a decis să își modifice setările de intimitate ale contului de Instagram. Ea vrea ca lumea să îi poată vedea postările doar dacă o urmărește.

Fără să menționeze dacă glumește sau nu, ea și-a anunțat intenția ironizându-le femeile care îi urmăresc activitatea de pe una dintre cele mai populare platforme de socializare din lume.

Aza Gabriela este una dintre cele mai populare vedete românești din mediul online, având peste 33 de mii de urmăritori pe rețeaua deținută de Mark Zuckerberg.

Iubita lui Dragoș Nedelcu, măsură radicală pe Instagram: „Îmi fac contul privat”

Aza Gabriela, iubita lui Dragoș Nedelcu, se declară nemulțumită de activitatea unora dintre urmăritoarele ei de pe Instagram. Actrița și cântăreața crede că este spionată pe rețeaua de socializare de iubitele unora dintre urmăritorii săi.

„Cum majoritatea urmăritorilor mei de pe Instagram sunt de sex masculin, atunci când o fată îmi urmărește all my stories, dar nu-mi dă niciodată follow, mă face să mă tot gândesc a cui iubită este. De mâine am cont privat”, a scris Aza Gabriela pe Instagram.

Iubita fundașului de la FCSB se bucură de popularitate și pe TikTok, platformă pe care a reușit să adune aproape 240 de mii de urmăritori! Ea postează rețete culinare, dansuri și clipuri pe care fanii săi le consideră amuzante.

Dragoș Nedelcu, aproape de revenirea pe gazon

Accidentat grav în iunie 2020, atunci când a suferit o fractură a ligamentelor, Dragoș Nedelcu a reușit să își revină și s-a întors de curând la antrenamentele echipei lui Toni Petrea.

Fundașul în vârstă de 23 de ani este considerat de Gigi Becali drept unul dintre pilonii de bază pentru viitorul liderului Ligii 1 și a fost rezervă neutilizată la ultimele trei partide jucate de FCSB, două în Liga 1 și unul în Cupa României.

Nedelcu ar putea fi utilizat cu Dinamo, în Cupă, dacă Toni Petrea decide să utilizeze fotbaliștii care au evoluat mai puțin în ultima vreme sau care au nevoie de minute, așa cum este cazul fundașului originar din Constanța.