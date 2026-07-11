Iubita lui Erling Haaland a dat din casă! Care este rutina de seară a superstarului norvegian: „Puțin jenant”

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Erling Haaland și naționala Norvegiei sunt pe cai mari la . Datorită celor șapte goluri marcate de atacantul lui Manchester City, gruparea scandinavă a ajuns în sferturile de finală ale competiției, acolo unde va da piept cu Anglia. Se pare că un rol important în forma de zile mari pe care o traversează fotbalistul în vârstă de 25 de ani îl are rutina lui de seară, iar iubita sa, Isabel Haugseng, a dezvăluit care este aceasta.

Cum arată rutina de seară a lui Erling Haaland, starul Norvegiei de la CM 2026

Isabel a povestit cum arată o seară obișnuită alături de partenerul ei, afirmând că, de cele mai multe ori, ea pregătește cina, după care cei doi petrec ore în șir jucându-se Minecraft. De asemenea, atunci când au posibilitatea, se întorc în orașul lor natal, Bryne, și își comandă Kebab. În plus, aceasta a mai mărturisit că Minecraft-ul îl ajută foarte mult pe să se elibereze de stresul acumulat de-a lungul zilei și este convinsă că și acum, pe parcursul Cupei Mondiale, el își petrece timpul pe consolă înainte de a merge la somn.

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„Eu pregătesc cina. O să fie puţin jenant că spun asta, dar îi plac foarte mult jocurile video. Jucăm Minecraft împreună, construim case şi tot felul de chestii. Ori de câte ori avem ocazia ne întoarcem acasă, la Bryne, şi comandăm kebab”, a declarat iubita fotbalistului într-un interviu acordat postului norvegian NRK.

Înainte de a fi model, iubita lui Erling Haaland a jucat fotbal!

Înainte de a fi cunoscută drept influencer și model, Isabel a practicat și ea fotbalul. A jucat pe postul de atacant pentru echipa feminină a clubului norvegian Bryne FK încă de la vârsta de 13 ani, formația la care și-a început cariera și Erling. Ulterior, a renunțat la sportul de performanță și și-a concentrat atenția pe modeling și pe crearea de conținut în mediul online.

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Inside Erling Haaland's quiet life with girlfriend Isabel Haugseng Johansen — New York Post (@nypost)

În ceea ce privește relația celor doi, Haaland a dezvăluit faptul că Isabel a fost cea care a făcut primul pas: „Ea mi-a trimis un mesaj. Juca la același club ca și mine, Bryne, și ea m-a căutat. Nu eu am căutat-o pe ea”. Erling și Isabel au devenit părinți în decembrie 2024, atunci când s-a născut primul lor fiu.