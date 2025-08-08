Sport

Iubita lui Erling Haaland și-a afișat geanta de peste 350.000 de euro, în vacanța de la Roma: „Trăiește pe picior mare”. Foto

Erling Haaland și Isabel Haugseng încă se bucură de vacanță și au fost recent la Roma pentru a vizita orașul. Partenera startului de la Manchester City s-a afișat cu o geantă de o valoarea uriașă.
Daniel Işvanca
08.08.2025 | 18:55
Iubita lui Erling Haaland sia afisat geanta de peste 350000 de euro in vacanta de la Roma Traieste pe picior mare Foto
Iubita lui Erling Haaland și-a făcut apariția pe străzile din Roma cu un accesoriu de top

După un sezon modest făcut alături de Manchester City, Erling Haaland continuă să își încarce bateriile pentru viitoarea stagiune și se bucură de vacanță alături de partenera Isabel Haugseng. Cei doi au publicat mai multe fotografii din Roma, unde au fost recent.

Isabel Haugseng și-a afișat geanta de peste 350.000 de euro în vacanța din Italia

Erling Haaland și Isabel Haugseng joacă fotbal de mici. Cei doi s-au cunoscut încă de pe vremea când evolua pentru gruparea norvegiană Bryne, iar de atunci formează un cuplu.

În decembrie anul trecut s-a născut și primul lor copil, dar asta nu i-a oprit pe cei doi din a pleca în mai multe vacanțe singuri. Cel mai recent exemplu este escapada din Italia, de acum câteva zile.

În fotografiile publicate de Isabel Haugseng pe contul ei de Instagram, iubita lui Haaland și-a afișat și cel mai nou accesoriu din garderobă, o geantă Hermes Birkin 25 Himalaya Niloticus Crocodile, un produs rar, ce poate fi achiziționat doar pe bază de licitație.

Valoarea genții este considerată de mulți exagerată, având în vedere că cei de la The Sun estimează că acest accesoriu valorează mai bine de 350.000 de euro.

Geanta cu care s-a afișat iubita lui Haaland în vacanța din Italia
Geanta cu care s-a afișat iubita lui Haaland în vacanța din Italia

Iubita lui Erling Haaland, un accesoriu rar și foarte dorit de marile vedete

Modelul de geantă procurat de Isabel Haugseng este o piesă care se găsește doar într-un singur loc în lume. Aceasta poate fi achiziționată doar la licitație de la distribuitorul autentic Hermes, Madison Avenue Couture.

Faptul că au devenit părinți nu le-a încetinit stilul de viață extravagant și au vizitat și Ibiza la începutul acestei veri. Călătoriile lor au ajutat-o pe Isabel să crească în popularitate pe Instagram, după ce și-a lansat contul abia în noiembrie. Acum se mândrește cu un număr impresionant de 108.000 de urmăritori.

Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
