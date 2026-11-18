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Erling Haaland are o iubită superbă, care se pregătește pentru o nouă etapă în dezvoltarea profesională. Isabel Haugseng Johansen a dezvăluit când își va lansa prima colecție de bijuterii, în colaborare cu o marcă de lux din Oslo, Norvegia.

Partenera lui Erling Haaland, gata de lansarea unei colecții speciale

Numele lui Erling Haaland (26 ani) este asociat cu fotbalul internațional, starul lui Manchester City vorbind despre scandalul în care este implicată echipa. Jucătorul norvegian . În schimb, a preferat să nu pronunțe un verdict.

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Celebrul atacant a transmis că nu cunoaște în detaliu dosarul. Sportivul este fericit la vicecampioana Angliei, chiar dacă au apărut mai multe zvonuri despre plecarea sa. . Cu toate acestea, nimic nu este bătut în cuie în momentul de față. Cert este, că are parte de o mare susținere de la cei dragi.

La rândul său este foarte încântat de felul în care decurg lucrurile pentru partenera de viață. Isabel Haugseng Johansen (22 ani), care îi este iubită de ani buni, se pregătește pentru un moment important. A anunțat că este aproape de lansarea primei sale colecții de bijuterii. Inaugurarea este programată pentru data de 18 noiembrie.

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Accesoriile de lux sunt realizate în strânsă colaborare cu o marcă renumită din Norvergia. Alături de Langaard frumoasa șatenă a creat mai multe bijuterii, pe lângă faptul că este ambasadoarea acestei mărci din Oslo, cunoscută pentru piese din aur, diamante și pietre prețioase. Tânăra are emoții uriașe legat de acest parteneriat, după cum a dat de înțeles în social media. Isabel Haugseng Johansen a postat o imagine la secțiunea Stories de pe Instagram cu un cronometru și o imagine în care zâmbește larg. Iubita lui Erling Haaland a dezvăluit anterior că pregătește ceva cu totul special. Mai mult decât atât, casa de bijuterii este nerăbdătoare să împărtășească cu oamenii această colaborare inedită.

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”Am fost fascinată de tot ce strălucește de când mă știu”

Partenera norvegianului Erling Haaland este o femeie foarte frumoasă, care se remarcă instant. Isabel Haugseng Johansen este foarte încântată de parteneriatul cu brandul de bijuterii, precizând că este fascinată de tot ce strălucește încă din copilărie. Influencerița are un stil personal foarte distinctiv și cu siguranță, acesta se va regăsi în colecția sa. În plus, outfit-urile sale sunt de fiecare dată completate cu accesorii sclipitoare și care ies în evidență. Superba șatenă are un mare interes și pentru modă, fiind caracterizată de o estetică atemporală. Își descrie stilul drept unui clasic și elegant, dar cu o notă modernă, orientat spre piese rafinate, croieli curate și investiții de lungă durată. Tendințele trecătoare nu fac parte din garderoba personală.

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„Am fost fascinată de bijuterii și de tot ce strălucește de când mă știu. În copilărie mi se spunea coțofană pentru că colecționam tot ce strălucea și prindea lumina. Păstram comorile pe care le găseam într-o cutiuță mică sub pat. Întotdeauna am avut ochi pentru lucrurile frumoase și neobișnuite.

Atunci când Langaard m-a abordat am spus da, a fost complet natural. Sunt atât mândră, cât și onorată să fac parte din asta. Am un respect enorm pentru măiestria din spatele fiecărei bijuterii și aștept cu nerăbdare să aflu și mai multe despre expertiza implicată.

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Faptul că pot contribui la dezvoltarea propriei mele colecții, cu piese care au o poveste și o semnificație este incredibil de inspirator. Abia aștept să împărtășesc rezultatul în această toamnă”, a mărturisit în urmă cu puțin timp, Isabel Haugseng Johansen, conform .