Iubita lui Florin Ristei, favorita tabloidelor britanice pe când avea 22 de ani! Ce declarații picante făcea Naomi Hedman

Iubita lui Florin Ristei a avut un trecut tumultuos. Frumoasa brunetă cu origini britanice a participat la un show controversat.

Iubita lui Florin Ristei, participantă la un show controversat

La 22 de ani, iubita lui Florin Ristei era o vedetă în tabloidele britanice. Aceasta a participat la un reality-show controversat cu imagini explicite și a devenit cu adevărat faimoasă, fiind o parte a showbizului din Marea Britanie.

Acum, în vârstă de 29 de ani, și este stabilită în România.

Cei doi s-au cunoscut o dată cu participarea sa la X Factor România, în anul 2020, unde Florin Ristei era jurat.

Relația dintre ei este una destul de serioasă iar Florin Ristei deja a prezentat-o pe Naomi părinților săi.

Înainte de toate acestea, Naomi Hedman s-a făcut cunoscută în cadrul unui reality-show intitulat Ex on the beach.

Este vorba de un serial cu scene picante, în care au loc inclusiv relații intime între concurenți.

Naomi Hedman: „Când a fost vorba de sex nu a fost o problemă”

Parte a sezonului cu numărul patru, declara pentru tabloidele britanice că, în ciuda faptului că concurenții sunt filmați tot timpul și există microfoane, acestea nu sunt o problemă în fața dorințelor carnale.

Mai mult, aceasta spunea că fiind un reality-show, va prezenta fix ceea ce se întâmplă și în viața reală, anume faptul că oamenii fac sex pentru că le place.

„Acest sezon are cea mai multă dramă și cel mai mult sex dintre toate sezoanele Ex On The Beach.

Va fi intens pentru telespectatori. Există camere de filmat peste tot, dar când a fost vorba de sex nu a fost o problemă.

Nu îți ia mult timp să uiți că sunt acolo. Chiar uiți că porți un microfon în unele momente. Toată lumea face sex. Este un reality-show, iar în viața reală oamenilor le place să facă sex”, a declarat Naomi pentru Daily Star.