Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii FCSB. Reacția violentă a juristului CSA Steaua

ADVERTISEMENT

Florin Talpan (52 de ani), juristul Clubului Sportiv al Armatei, a venit cu logodnica la procesul împotriva lui Gigi Becali, însă femeia a ajuns să fie evacuată din sală pentru că deranja ședința. Și Talpan s-a ales cu o amendă de 1.000 de lei acordată pe motiv că a țipat la un jandarm și nu s-a putut liniști nici măcar după ce a fost avertizat de judecător.

De ce îi cere Florin Talpan 80.000 de euro lui Gigi Becali

Iubita lui Florin Talpan le-a spus judecătorilor de la Tribunalul București că atât ea cât și angajatul clubului Steaua sunt urmăriți pe stradă, atât în București cât și la casa de la țară, iar juristului i-au fost dezumflate roțile de la mașină, cel mai probabil de suporteri ai FCSB incitați de afirmațiile lui Gigi Becali. Femeia susține că Becali a declanșat un adevărat război mediatic ce ”le-a afectat viața de familie și a afectat viața reclamantului, din toate punctele de vedere”.

ADVERTISEMENT

Afirmațiile au fost făcute în fața instanței, în procesul în care Florin Talpan îi cere despăgubiri în valoare de 80.000 de euro lui Gigi Becali:

40.000 de euro cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciul moral și de imagine cauzate de ”afirmații calomnioase, jignitoare și mincinoase” făcute la diverse publicații online și TV

40.000 de euro cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciul moral și de imagine suferit de diverse fapte ale unor persoane necunoscute care ar fi fost instigate de Becali.

”Deoarece pârâtul (Gigi Becali, n.r.) a instigat la ură, la ‘dispariția reclamantului’, masele de suporteri l-au atacat pe reclamant (Florin Talpan, n.r.), atât în mediul online cât și în mediul real, ajungând până la amenințări, jigniri, precum și la incitarea autorităților în pedepsirea reclamantului, scoaterea la pensie sau excluderea din profesie”, se arată în cererea de chemare în judecată consultată de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Logodnica lui Talpan a povestit în instanță că suporterii FCSB i-au furat juristului prezoanele de la roți

La ședința de judecată de la finalul lunii martie, iubita lui Florin Talpan a formulat o cerere de intervenție în proces, motivând că ”are un interes legitim, indirect, născut și actual”.

ADVERTISEMENT

”Apreciază că interesul este legitim în a se implica în acest dosar, pentru că din punct de vedere legal, dar și moral, nu mai suportă aceste afirmații, aceste fapte ilicite ale pârâtului care le-au dat efectiv viața peste cap.

ADVERTISEMENT

Interesul este legitim și indirect pentru faptul că le-a afectat viața de familie în sensul că, nu numai faptul că sunt urmăriți, nu este prima oară când sunt urmăriți pe stradă ci sunt urmăriți la casa de la țară sau reclamantului i s-au desfăcut prezoanele de la roți în urma afirmațiilor pârâtului care spunea că acest reclamant trebuie să dispară de pe fata pământului.

”Dacă FCSB ar fi avut suporteri ca ai Rapidului, Talpan nu mai exista”

Chiar afirma că dacă ar fi avut FCSB-ul niște suporteri ca ai Rapidului, Talpan nu mai exista pe acest pământ. Un alt motiv este acela că se ia pur și simplu nu numai de cariera și de viața reclamantului, ci și de viața familială.

ADVERTISEMENT

Arată că în urma afirmațiilor pârâtului, a fost ridiculizată și s-au pus bannere. A arătat că nu este VIP, nu se implică în viața publică, este foarte discretă, dar vrea ca reclamantul să obțină o despăgubire, care este corectă, care este legală, nu ca să îmbogăţească, dar apreciază că această sancțiune în cazul faptelor ilicite trebuie să fie proporțională cu prejudiciul”, se arată în încheierea de ședință consultată de FANATIK.

Florin Talpan susține că Gigi Becali îl urmărește și-l sună noaptea. S-a despărțit de iubită din cauza presiunilor

La rândul său, Florin Talpan a cerut judecătorilor să admită cererea de intervenție a iubitei sale, pe motiv că a avut și ea de suferit din cauza .

”Becali efectiv le-a stricat viața de familie. Arată că a fost determinat să-şi vândă apartamentul în București ca să-i dea banii domnului Becali și au fost separaţi o perioadă de timp, având în vedere presiunile imense făcute de pârât.

Mai arată că era sunat de către pârât la două noaptea să-i spună fel de fel de lucruri iar din înscrisul depus la dosar rezultă foarte clar faptul că este urmărit de către pârât, deoarece cunoaşte că deţine o casă la (…), că nu are scară la casă şi apreciază că aceste lucruri sunt foarte, sensibile.

Spune că a început să-i fie frică să mai meargă pe stradă şi arată că are un coleg care este băgat în spital, a fost bătut pentru că ținea cu o altă echipă şi le este frică să mai iasă în societate sau dacă ies undeva, sunt înjurați”, se mai arată în încheierea de consultată de FANATIK.

Motivul pentru care instanța a renunțat s-o mai audieze pe iubita lui Florin Talpan

Grefiera de ședință notează că Talpan a povestit toate aceste lucruri pe un ton ridicat, care a fost amplificat și mai mult când a mărturisit că îi este frică de faptul că va fi lovit în cap de un suporter. Președinta instanței i-a atras atenția juristului să nu mai ridice tonul și să nu îl mai întrerupă pe avocatul lui Becali.

Ulterior, după o scurtă deliberare, lui Florin Talpan, motivând că dosarul vizează doar un drept cu caracter personal al reclamantului. De asemenea, judecătoarea a anunțat că femeia nu va fi audiată nici ca martor, pentru că Talpan nu a citat-o la începutul procesului, conform procedurii legale. A fost momentul care l-a făcut pe Florin Talpan să-și iasă din pepeni.

”Reclamantul solicită înlocuirea martorului propus, având în vedere soluţia pronunţată asupra probatorului solicitat. Începe să ridice tonul şi arată că se va adresa la CEDO, întrucât apreciază că în mod nejustificat a fost respinsă proba testimonială şi proba cu interogatoriul pârâtului, pentru ca acesta (Becali, n.r.) că nu fie deranjat. Solicită înlocuirea martorului propus iniţial”, se mai arată în încheiere.

Scandal între juristul Stelei și jandarmul de la tribunal: ”Vezi-ți, mă, de treaba ta”

Din relatarea grefierei rezultă că de Talpan s-a apropiat jandarmul responsabil cu protecția sălii de ședință, care i-a transmis să-și păstreze calmul și să folosească un ton adecvat.

“Vezi-ţi, mă, de treaba ta!”, a fost răspunsul juristului, motiv pentru care s-a ales cu o amendă de 1.000 de lei. ”A început să țipe în sală și a amenințat jandarmul”, se justifică magistratul.

Doar că era prea târziu pentru a se reinstaura calmul și liniștea. Considerând că iubitului ei i se face o nedreptate, logodnica lui Florin Talpan a intervenit din nou și i-a strigat judecătoarei că ar trebui să permită înlocuirea martorului propus. În replică, după ce i-a atras atenția femeii să nu mai intervină, judecătoarea a dispus înlăturarea acesteia din sală.

Florin Talpan și-a vândut o casă pentru a-i returna banii lui Gigi Becali

Procesul dintre Florin Talpan și Gigi Becali a început în ianuarie 2024, iar faza de fond ar putea să se încheie pe data de 22 mai 2026, când se așteaptă o primă sentință în acest caz. Nu este prima dată când cei doi se războiesc în instanță.

În trecut, Talpan l-a mai dat în judecată pe Gigi Becali pentru defăimare. El a câștigat procesul iar latifundiarul i-a plătit 30.000 de euro. Ulterior, Curtea Supremă a scăzut nivelul despăgubirilor la 5.000 de euro, obligându-l pe Talpan să returneze restul sumei. Juristul a fost nevoit să-și vândă apartamentul pentru a-i plăti lui Becali respectiva sumă.

În 2023, Florin Talpan a declarat că a avut tensiuni în cuplu din cauza războiului pe care-l poartă cu Becali și că logodnica lui a fost nevoită să plece singură într-o vacanță, în Grecia, pentru ca el să poată merge la procese.