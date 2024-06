Iubita lui Horațiu Moldovan a ajuns și în The Sun! Cu ce i-a șocat Aza Gabriela pe englezi. Foto

Aza Gabriela a ajuns în presa internațională! Străinii au rămas uimiți de partenera internaționalului român, Horațiu Moldovan, care a fost .

Iubita lui Horațiu Moldovan a ajuns și în The Sun! Cu ce i-a șocat Aza Gabriela pe englezi

The Sun a postat un întreg articol despre iubita lui Horațiu Moldovan, Aza Gabriela impresionând publicația engleză prin felul în care arată, străinii numind-o drept „cea mai sexy suporteriță din România”.

„Dacă au fost jucători precum Radu Drăgușin și Nicolae Stanciu care au atras atenția pe terenul de joc, în afara sa a fost cu siguranță artista muzicală Aza Gabriela, care a furat lumina reflectoarelor.

Pe lângă o carieră de succes în muzică, artista în vârtă de 25 de ani este atât model, cât și star TV. Faima sa a pornit de la emisiunea de talente ”Vocea României”, unde a ajuns până în semifinală, în 2015, iar de atunci cariera sa a explodat”, au scris cei de la despre iubita lui Horațiu Moldovan.

Publicația engleză a citat , mai exact o știre de pe timpul în care Aza Gabriela era iubita fostului fotbalist de la FCSB, Dragoș Nedelcu, între timp relația celor doi ajungând la final.

„Cu toate că am făcut 5 ani de atletism, un sport pe care efectiv îl iubeam, am fost pusă în fața unei alegeri. Și, la acea vreme, la fel cum aș face-o, de altfel, și acum, am ales să merg mai departe cu muzica. Dar, când vine vorba de ambiție, pot să spun că am muncit de mică și am asta în sânge, așa că sunt convinsă că voi ajunge unde îmi doresc și în muzică”, spunea Aza Gabriela pentru Fanatik.

Cine e Aza Gabriela, iubita superbă a lui Horațiu Moldovan

Născută la Călărași, Aza, numele ei adevărat este Gabriela Amzaru, a ajuns până în semifinalele emisiunii concurs Vocea României în anul 2015. Remarcată pe scena emisiunii, Aza a devenit, rapid, favorita lui Adi Sînă, iar din acel moment a susținut sute de concerte, în toată Europa.

Aza Gabriela trăiește în prezent o adevărată poveste de dragoste cu portarul celor de la Atletico Madrid, Horațiu Moldovan, artista mutându-se la Madrid, alături de fotbalist.

Horațiu Moldovan a fost doar rezervă în meciul câștigat de România cu Ucraina la EURO 2024, . Portarul a ajuns de la Rapid București la Atletico Madrid în perioada de transferuri din iarnă, în schimbul sumei de 800.000 de euro.