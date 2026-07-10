Iubita lui Horațiu Moldovan, surprinsă cu o geantă de lux. Câți bani a dat Aza Gabriela pe accesoriu

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Iubita lui Horațiu Moldovan este una dintre artistele din România admirate de multă lume. Aza Gabriela a fost surprinsă de curând cu o geantă de lux, semn că este în pas cu modă. Adoră să fie în centrul atenției.

Ce sumă a dat partenera lui Horațiu Moldovan pe o poșetă

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu câteva luni Aza Gabriela a discutat deschis despre relația sa. Se iubește de ceva vreme cu Horațiu Moldovan care a cerut-o deja în căsătorie. Toată lumea se întreabă acum , frumoasa șatenă dând vestea cea mare cu privire la acest eveniment important.

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Momentan, cei doi nu au stabilit nimic concret. Distanța dintre ei este un lucru pe care trebuie neapărat să-l ia în calcul. Îndrăgita artistă locuiește în București, în timp ce fotbalistul este stabilit în Turcia. Are un contract cu Eyüpspor, însă cântăreața îl vizitează în fiecare weekend. În timpul săptămânii are un program încărcat.

Pentru că este independentă de multă vreme își face timp să meargă la studioul de înregistrări și la benzinărie. Recent, a fost văzută într-o stație de alimentare, atrăgând atenția asupra sa cu ținuta, dar și un accesoriu de top. Vedeta s-a afișat cu o poșetă de la un brand de lux. Potrivit , este vorba de o geantă Louis Vuitton OnTheGo PM.

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Modelul este unul foarte căutat în rândul tinerelor care doresc să fie în pas cu moda. Are un cost destul de piperat, dar Aza Gabriela nu s-a uitat deloc la partea financiară. A băgat mâna în buzunar și a scos 3.000 de euro pentru această poșetă neagră și cu inițialele producătorului. Geanta este confecționată din piele Monogram Empreinte.

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În plus, poșeta este inspirată de faimosul Sac Plat de la Louis Vuitton din anul 1968. Această versiune mai mică a genții Onthego originale poate fi folosită în orice outfit, pretându-se atât la stilul sport, cât și la cel elegant. Mai mult, e suficient de încăpătoare, în timp ce cureaua este detașabilă. Mânerele superioare oferă o varietate de opțiuni de purtare.

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Aza Gabriela și Horațiu Moldovan, la un pas de nuntă

Aza Gabriela și Horațiu Moldovan trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Cântăreața radiază de fericire la brațul sportivului care . Marea întrebare a fost rostită de fotbalist în anul 2025, la Viena. Momentul special s-a petrecut în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Sunt în stare de șoc! Am spus da”, a scris cântăreața, pe contul oficial de Instagram. Vedeta nu a stat deloc pe gânduri și a răspuns afirmativ. Ulterior, îndrăgita artistă le-a arătat fanilor săi inelul de logodnă care este unul special. Bijuteria este una clasică, dar elegantă, având în centru un diamant destul de mare.

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Accesoriul are o montură de tip solitare. În plus, diamantul principal este înconjurat de alte pietre mai mici, amplasate pe banda inelului. Designerul sau brandul exact al inelului de logodnă primit de Aza Gabriela nu a fost dezvăluit până acum de interpretă și nici de logodnicul ei, Horațiu Moldovan.