Iubita lui Kylian Mbappe, ambiții de Hollywood. Ce planuri are frumoasa actriță Ester Exposito

ADVERTISEMENT

Ester Exposito a decis să iasă la rampă și să vorbească despre ideile sale de viitor. Iubita lui Kylian Mbappe are ambiții mărețe demne de Hollywood. Despre ce este vorba și ce proiecte are în desfășurare actrița.

Ce vrea să facă partenera lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe este pe val după ce a performat la Cupa Mondială 2026. Francezul s-a întors la antrenamentele lui Real Madrid mult mai încrezător după vacanță. Jucătorul a lansat un formația pentru care evoluează. Declarația vine după ce s-a distrat într-o destinație inedită.

ADVERTISEMENT

este Ibitza, unde a fost însoțit de actuala parteneră de viață, Ester Exposito. Actrița născută în Madrid, Spania, este o persoană care nu apare foarte des în lumina reflectoarelor, dar l-a cucerit pe sportiv. Recent, a decis să schimbe tabăra și să acorde un interviu cu totul special.

În cadrul unei discuții cu jurnaliștii de la GQ Spania a dezvăluit ce schimbări are în planul profesional. Frumoasa blondină se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cea mai mare transformare din carieră. Vrea să ajungă la Hollywood-ul, considerând că industria americană ar putea fi o alegere profesională mai potrivită pentru ea.

ADVERTISEMENT

Declarația a fost făcută în contextul în care joacă în primul ei film în limba engleză, filmat la Miami. Concret, este vorba de Baton, o peliculă care marchează debutul regizoral în lungmetraj al actorului Danny Ramirez. Anterior, vedeta a avut rolul Carlei Rosón din serialul Élite de pe Netflix, apărând în primele trei sezoane.

ADVERTISEMENT

„Sunt nerăbdătoare să o fac pentru că cred că mai am multe de făcut în Spania, dar cred și că profilul meu s-ar putea potrivi mai bine industriei cinematografice americane”, a explicat iubita lui Kylian Mbappe, conform . Ambițiile sale internaționale prind contur prin intermediul unei film special.

ADVERTISEMENT

Un proiect realizat de Prime Video și intitulat „Enfrentados: Marfil” o are în distribuție pe actrița spaniolă. Această producție a fost filmată în celebrul oraș New York și va avea premiera pe data de 9 septembrie. Regizorul este Óscar Pedraza, în timp ce scenariul este scris de Sofía Cuenca și Mercedes Ron (bazat pe romanul scris de Mercedes Ron).

Proiectele în care a fost implicată Ester Exposito

Ester Exposito se pregătește acum pentru premiera filmului Ivory. Acesta reprezintă un thriller romantic cu elemente de acțiune pentru care a trebuit chiar să învețe să boxeze. În CV-ul frumoasei actrițe se mai găsesc proiecte precum Estoy Vivo, La caza, Monteperdido și Alguien tiene que morir. Veneno, Venus, Perdidos en la noche, El llanto și Bandidos îi sunt, de asemenea, atribuite.

ADVERTISEMENT

În plus, actrița a obținut Premiul Nimfa de Aur 2026 pentru cel mai promițător talent la Festivalul de Televiziune de la Monte-Carlo. Partenera lui Kylian Mbappe are un palmares interesant, dar a decis să refuze toate scenele de nuditate și sexualitate. Crede că acestea nu sunt deloc bune pentru intriga filmelor.

„Am făcut deja destule în Elite. Refuz să le am atunci când nu sunt necesare pentru a spune povestea și sunt gratuite. E foarte plictisitor să aștept ca oamenii să te sune și să-ți ofere lucruri; vreau să preiau frâiele la un moment dat”, a mai spus blondina, mai arată sursa menționată.