Iubita lui Kylian Mbappe, decizie radicală după ce fanii au strâns peste 2.000.000 de semnături pentru plecarea starului de la Real Madrid

Actuala parteneră a lui Kylian Mbappe a luat o hotărâre neașteptată imediat ce sportivul a fost criticat de oameni. Totul s-a petrecut după ce au fost în vacanță împreună.
Alexa Serdan
06.05.2026 | 23:15
Pas în spate pentru iubita lui Kylian Mbappe. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Formează un cuplu de numai câteva luni, însă mulți nu văd cu ochi buni această relație amoroasă. După ultima escapadă romantică iubita lui Kylian Mbappe a recurs la o decizie radicală. Ce a făcut Ester Exposito când fotbalistul a fost pus la zid.

Hotărârea majoră luată de partenera lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe (27 ani) și frumoasa actriță de origine spaniolă, Ester Exposito, sunt cel mai nou cuplu din lumea sportului internațional. Cei doi tineri au fost surprinși în ipostaze inedite și în nenumărate vacanțe, în contextul în care jucătorul lui Real Madrid se recuperează după o accidentare suferită la picior.

Starul francez și actuala parteneră de viață nu ascund faptul că se iubesc. Recent, blondina a făcut o dezvăluire uimitoare despre povestea de dragoste pe care o trăiește. Toată lumea a rămas surprinsă când a vorbit despre relația amoroasă, însă acum pare că lucrurile au luat o turnură nepotrivită pentru iubirea lor.

Vedeta în vârstă de 26 de ani a luat o decizie ieșită din comun, după ce jucătorul a căzut în dizgrația fanilor. Aceasta a făcut un pas în spate imediat ce s-au întors din ultima escapadă romantică, desfășurată în Sardinia. Blondina a simțit că este momentul să nu dea curs criticilor care vin adesea din mediul online.

Potrivit publicației Marca, aceasta a închis secțiunea de comentarii de pe rețelele de socializare. Astfel, nicio persoană nu-i poate lăsa mesaje în dreptul imaginilor pe care le postează. Ester Exposito a realizat că suporterii lui Real Madrid nu o vor menaja absolut deloc, Kylian Mbappe fiind deja pus la zid de mulți dintre ei.

Ultima postare a îndrăgitei actrițe a adunat peste 5.000 de comentarii, majoritatea fiind la adresa starului francez. Foarte mulți simpatizanți sunt nemulțumiți de comportamentul fotbalistului și au semnat o petiție prin care cer plecarea internaționalului din echipă. Până acum aceasta a fost semnată de peste 12 milioane de persoane.

Reproșurile primite de Kylian Mbappe

Kylian Mbappe se confruntă cu o serie de neplăceri din partea fanilor lui Real Madrid. Aceștia îi reproșează că nu este implicat și că depune un efort minim atunci când apare pe terenul de fotbal. În plus, mulți susțin că nu aleargă suficient, în comparație cu colegii săi de echipă.

Un alt motiv pentru care a fost catalogat într-un fel negativ de admiratori este relația cu Ester Exposito. Sportivul a plecat în vacanță în plin sezon și fanii nu l-au iertat pentru această decizie de a se relaxa. Îl vor plecat și asta cât mai repede, petiție prin care cer înlăturarea lui de la Real Madrid strângând peste 2.000.0000 de semnături.

„Madridiști, faceți-vă vocea auzită. Dacă credeți că este necesară o schimbare, nu rămâneți tăcuți. Semnați această petiție și apărați ceea ce considerați că este mai bine pentru viitorul clubului”, se arată în descrierea petiției.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
