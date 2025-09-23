Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis

Lamine Yamal nu a câștigat Balonul de Aur. Se pare însă că pentru iubita sa, vedeta argentiniană Nicki Nicole, acest lucru nu a fost o problemă. Iar cea mai clară dovadă este chiar mesajul transmis public.

Cum a reacționat Nicki Nicole după ce Lamine Yamal nu a câștigat Balonul de Aur

Balonul de Aur este de departe cel mai prestigios trofeu individual din fotbal. Și se pare că anul acesta avem un nou câștigător. Părerile au fost împărțite, dar un singur fotbalist s-a bucurat de marele premiu.

Balonul de Aur 2025 s-a decernat la Paris, iar Lamine Yamal nu a câștigat. Mai exact, Ousmane Dembele, vedeta de la PSG, a fost desemnat marele câștigător. De cealaltă parte, Lamine Yamal a ieșit pe locul doi.

Și se pare că iubita sa, Nicki Nicole, i-a fost alături. Chiar dacă tânărul fotbalist nu a câștigat marele premiu, aceasta s-a declarat cât se poate de mândră oricum de reușitele sale. Vedeta a publicat pe Instagram o fotografie cu cei doi.

Evident, nu a lipsit și mesajul. Nicki Nicole a scris doar patru cuvinte, însă suficiente cât să descrie ceea ce simte. „Steaua mea, te iubesc!”, se arată în mesajul transmis de vedetă, în dreptul imaginii. Patru cuvinte simple, însă de impact.

Cum a reacționat Ousmane Dembele după ce a câștigat Balonul de Aur

, dar totuși a ieșit pe locul secund, ceea ce e oricum important. De cealaltă parte, marele câștigător, Ousmane Dembele s-a declarat cu adevărat onorat de ceea ce s-a întâmplat.

Superstarul era emoționat, dar a ținut să subliniez faptul că o mare parte din reușita sa se datorează PSG, clubului extraordinar unde joacă. Totodată, el le-a mulțumit și colegilor săi care au avut mereu încredere în el.

„Este un moment senzațional pentru mine. Joc pentru un club extraordinar precum PSG, care a avut un rol esențial în ascensiunea carierei mele. Le mulțumesc din suflet tuturor de la club.

Suntem cu adevărat o familie incredibilă, iar relația mea cu președintele clubului este una excepțională. Mulțumesc colegilor mei, care mi-au oferit încredere și m-au primit cu brațele deschise. Am avut un sezon foarte bun și am câștigat trofee care aparțin întregii echipe”, a declarat Dembele, imediat după ce a primit Balonul de Aur.

Cum arată ierarhia în cursa pentru Balonul de Aur

Menționăm faptul că Balonul de Aur va rămâne în continuare cel mai prestigios trofeu individual din fotbal. Iar anul acesta, o mulțime de nume celebre au fost incluse în cursă. Se pare însă că doar o parte dintre marii ftobaliști s-au făcut remarcați.

, urmat de Lamine Yamal. Locurile trei și patru au fost ocupate de Vitinha și Mohamed Salah, iar pe locul cinci s-a situat Raphinha.

Topul continuă cu Achraf Hakimi și Kylian Mbappe pe locurile 6, respectiv 7. Pe locurile 8, 9 și 10 în ierarhia completă din cursa pentru Balonul de Aur s-au numărat, în ordine, Cole Palmer, Gianluigi Donnarumma și Nuno Mendes.