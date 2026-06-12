Iubita lui Lamine Yamal l-a postat pe starul Spaniei în camera de hotel înaintea debutului la CM: „Nu vă faceți griji pentru el. Este bine!”

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Lamine Yamal (18 ani) a început antrenamentele normale cu echipa și, cel mai probabil, suporterii îl vor putea vedea la treabă încă din meciul de debut, contra Capului Verde, care va avea loc luni, de la ora 19:00 (ora României). Iubita starului de la Barcelona i-a asigurat pe fanii săi că va fi complet refăcut până în acel moment.

Iubita lui Lamine Yamal i-a liniștit pe fanii spaniolului. Ultimele detalii despre revenirea în teren

Lamine Yamal a suferit o accidentare în finalul sezonului recent încheiat și nu a mai putut ajuta Barcelona în ultimele meciuri. Cu toate acestea, catalanii nu au avut nici cea mai mică problemă în câștigarea campionatului, după ce Real Madrid s-a încurcat de nenumărate ori contra echipelor din a doua jumătate a clasamentului.

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Dacă formația antrenată de Hansi Flick nu i-a dus lipsa, naționala Spaniei a stat cu emoții cu privire la starea sa medicală. însă i-a asigurat pe fani că el va fi gata de luptă încă din primul minut.

Aflată alături de el în hotelul unde „Furia Roja” este cazată, Ines a postat o poză cu Lamine Yamal întins pe pat, delectându-se cu o mască facială. Fotografia a fost pusă pe InstaStory alături de mesajul: „Va fi perfect apt pentru Cupa Mondială, nu vă faceți griji pentru el”.

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Spania este favorită la câștigarea Campionatului Mondial

Deși multă lume o vede pe Franța ca un adevărat „balaur” pentru oricare dintre formațiile participante la Campionatul Mondial, în ochii caselor de pariuri câștigătoarea de la EURO 2024 este favorită la câștigarea trofeului. Astfel,

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Spania are o grupă extrem de accesibilă și nu se poate pune problema ca ibericii să nu meargă în fazele eliminatorii. Singurul adversar dificil va fi Uruguay, în timp ce celelalte componente ale Grupei H sunt Capul Verde și Arabia Saudită.

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