Sport

Iubita lui Lamine Yamal l-a postat pe starul Spaniei în camera de hotel înaintea debutului la CM: „Nu vă faceți griji pentru el. Este bine!”

Lamine Yamal a adus panică în interiorul naționalei Spaniei după accidentarea din finalul sezonului, însă el va fi apt pentru debutul la Campionatul Mondial. Cum l-a postat iubita sa
Ciprian Păvăleanu
12.06.2026 | 17:00
Iubita lui Lamine Yamal la postat pe starul Spaniei in camera de hotel inaintea debutului la CM Nu va faceti griji pentru el Este bine
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Ce le-a transmis Ines Garcia, iubita lui Yamal, tuturor fanilor Spaniei. Foto: Instagram
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Lamine Yamal (18 ani) a început antrenamentele normale cu echipa și, cel mai probabil, suporterii îl vor putea vedea la treabă încă din meciul de debut, contra Capului Verde, care va avea loc luni, de la ora 19:00 (ora României). Iubita starului de la Barcelona i-a asigurat pe fanii săi că va fi complet refăcut până în acel moment.

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Lamine Yamal a suferit o accidentare în finalul sezonului recent încheiat și nu a mai putut ajuta Barcelona în ultimele meciuri. Cu toate acestea, catalanii nu au avut nici cea mai mică problemă în câștigarea campionatului, după ce Real Madrid s-a încurcat de nenumărate ori contra echipelor din a doua jumătate a clasamentului.

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Dacă formația antrenată de Hansi Flick nu i-a dus lipsa, naționala Spaniei a stat cu emoții cu privire la starea sa medicală. Inițial, ibericii se așteptau ca el să absenteze de la primele două meciuri din grupă, însă iubita superstarului, Ines Garcia, i-a asigurat pe fani că el va fi gata de luptă încă din primul minut.

Aflată alături de el în hotelul unde „Furia Roja” este cazată, Ines a postat o poză cu Lamine Yamal întins pe pat, delectându-se cu o mască facială. Fotografia a fost pusă pe InstaStory alături de mesajul: „Va fi perfect apt pentru Cupa Mondială, nu vă faceți griji pentru el”.

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Ines Garcia a postat o fotografie inedită cu Lamine Yamal. Foto: Instagram
Ines Garcia a postat o fotografie inedită cu Lamine Yamal. Foto: Instagram

Spania este favorită la câștigarea Campionatului Mondial

Deși multă lume o vede pe Franța ca un adevărat „balaur” pentru oricare dintre formațiile participante la Campionatul Mondial, în ochii caselor de pariuri câștigătoarea de la EURO 2024 este favorită la câștigarea trofeului. Astfel, dacă acest lucru s-ar întâmpla, Spania ar reuși să câștige din nou „dubla”, după cea realizată în 2008 și 2010.

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Spania are o grupă extrem de accesibilă și nu se poate pune problema ca ibericii să nu meargă în fazele eliminatorii. Singurul adversar dificil va fi Uruguay, în timp ce celelalte componente ale Grupei H sunt Capul Verde și Arabia Saudită.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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