Iubita lui Lamine Yamal, reacție în 4 cuvinte după ce Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. N-a stat deloc pe gânduri

ADVERTISEMENT

Ines Garcia a ajuns în atenția publicului datorită relației amoroase cu Lamine Yamal. Iubita fotbalistului este o mare fană a sportului, dovadă că a venit cu o reacție în 4 cuvinte după ce Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026.

Cum a reacționat partenera lui Lamine Yamal după Franța – Spania 0-2

Lamine Yamal (19 ani) este în vizorul oamenilor datorită perfomanțelor din Campionatul Mondial 2026. Echipa națională din Spania a trecut de Franța, scor 2-0, și s-a calificat în finala competiției sportive. Victoria putea fi una și mai notabilă, însă pentru o poziție de ofsaid.

ADVERTISEMENT

În plus, tânărul jucător a avut o . Le-a cerut suporterilor să nu aibă așteptări prea mari de la el, dar în cele din urmă toată lumea s-a bucurat de reușită. Ines Garcia (21 ani), partenera jucătorului spaniol, s-a aflat printre persoanele care au sărbătorit succesul. A transmis un mesaj pe social media.

Frumoasa șatenă a folosit câteva cuvinte simple și de efect. Prin intermediul unei postări, care apare peste o poză în care se îmbrățișează cu o amică, a apelat la patru vorbe. „Ne vedem la New York”, a notat actrița, la secțiunea Stories, de pe contul oficial de Instagram. Ambele fete radiază de fericire în această imagine.

ADVERTISEMENT

Cu gura până la urechi și cu sufletul încărcat de emoții artista a dorit să mai sublinieze că iubitul ei a ajuns în finală. Lamine Yamal are parte de o mare susținere din partea celor dragi. Fratele său mai mic este văzut mereu pe stadion la meciurile în care spaniolul evoluează. Băiatul este prieten cu toți colegii fotbalistului.

ADVERTISEMENT

Ines Garcia, un talisman pentru Lamine Yamal?

De când formează un cuplu Ines Garcia și Lamine Yamal sunt de nedespărțit. Cei doi nu-și ascund sentimentele și împărtășesc periodic fotografii pe rețelele de socializare. Actrița i-a făcut o urare inedită sportivului care a împlinit recent 19 ani. De asemenea, îi trimite încurajări înainte de a intra pe terenul de fotbal.

ADVERTISEMENT

Uneori este văzută ca un talisman norocos pentru fotbalist. „Îți urez tot norocul din lume”, a scris vedeta înainte de Franța – Spania 0-2. Acesta este, cu siguranță, un semn de bun augur pentru starul Barcelonei care a mai făcut un pas important spre câștigarea Cupei Mondiale la o vârstă extrem de fragedă.

„Nuevayol (n.r. New York), venim”, a scris Lamine Yamal, în mediul online. Mesajul său face trimitere la o melodie interpretată de rapperul portorican Bad Bunny. Piesa se numește Nuevayol, versurile sale exprimând dragostea față de orașul în care va avea loc marea finală a evenimentului sportiv din această vară.