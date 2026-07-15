Sport

Iubita lui Lamine Yamal, reacție în 4 cuvinte după ce Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. N-a stat deloc pe gânduri

Ines Garcia a transmis doar patru vorbe după ce Spania a învins Franța în semifinala din Campionatul Mondial 2026. Ce a avut de zis partenera lui Lamine Yamal.
Alexa Serdan
15.07.2026 | 12:00
Iubita lui Lamine Yamal reactie in 4 cuvinte dupa ce Spania sa calificat in finala Cupei Mondiale 2026 Na stat deloc pe ganduri
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Mesajul postat de iubita lui Lamine Yamal după Spania - Franța 2-0. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Ines Garcia a ajuns în atenția publicului datorită relației amoroase cu Lamine Yamal. Iubita fotbalistului este o mare fană a sportului, dovadă că a venit cu o reacție în 4 cuvinte după ce Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026.

Cum a reacționat partenera lui Lamine Yamal după Franța – Spania 0-2

Lamine Yamal (19 ani) este în vizorul oamenilor datorită perfomanțelor din Campionatul Mondial 2026. Echipa națională din Spania a trecut de Franța, scor 2-0, și s-a calificat în finala competiției sportive. Victoria putea fi una și mai notabilă, însă golul marcat de starul Barcelonei, în minutul 61, a fost anulat pentru o poziție de ofsaid.

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În plus, tânărul jucător a avut o replică de milioane în scandalul iscat înainte de partidă. Le-a cerut suporterilor să nu aibă așteptări prea mari de la el, dar în cele din urmă toată lumea s-a bucurat de reușită. Ines Garcia (21 ani), partenera jucătorului spaniol, s-a aflat printre persoanele care au sărbătorit succesul. A transmis un mesaj pe social media.

Frumoasa șatenă a folosit câteva cuvinte simple și de efect. Prin intermediul unei postări, care apare peste o poză în care se îmbrățișează cu o amică, a apelat la patru vorbe. „Ne vedem la New York”, a notat actrița, la secțiunea Stories, de pe contul oficial de Instagram. Ambele fete radiază de fericire în această imagine.

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Cu gura până la urechi și cu sufletul încărcat de emoții artista a dorit să mai sublinieze că iubitul ei a ajuns în finală. Lamine Yamal are parte de o mare susținere din partea celor dragi. Fratele său mai mic este văzut mereu pe stadion la meciurile în care spaniolul evoluează. Băiatul este prieten cu toți colegii fotbalistului.

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Ines Garcia, un talisman pentru Lamine Yamal?

De când formează un cuplu Ines Garcia și Lamine Yamal sunt de nedespărțit. Cei doi nu-și ascund sentimentele și împărtășesc periodic fotografii pe rețelele de socializare. Actrița i-a făcut o urare inedită sportivului care a împlinit recent 19 ani. De asemenea, îi trimite încurajări înainte de a intra pe terenul de fotbal.

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Uneori este văzută ca un talisman norocos pentru fotbalist. „Îți urez tot norocul din lume”, a scris vedeta înainte de Franța – Spania 0-2. Acesta este, cu siguranță, un semn de bun augur pentru starul Barcelonei care a mai făcut un pas important spre câștigarea Cupei Mondiale la o vârstă extrem de fragedă.

„Nuevayol (n.r. New York), venim”, a scris Lamine Yamal, în mediul online. Mesajul său face trimitere la o melodie interpretată de rapperul portorican Bad Bunny. Piesa se numește Nuevayol, versurile sale exprimând dragostea față de orașul în care va avea loc marea finală a evenimentului sportiv din această vară.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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