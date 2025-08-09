Sport

Iubita lui Lando Norris este de o frumusețe rară! Pilotul de Formula 1 și actrița nu se mai ascund. Galerie foto

Lando Norris, pilotul celor de la McLaren, se iubește cu o actriță superbă din Portugalia. Unde au fost surprinși cei doi.
Catalin Oprea
09.08.2025 | 20:21
Lando Norris trece prin cel mai bun moment al carierei. Pilotul celor de la McLaren a câștigat o nouă cursă la Marele Premiu al Ungariei. Britanicul o duce bine și din alt punct de vedere: acesta se iubește cu fosta parteneră a lui João Felix.

Lando Norris e împreuna cu fosta iubită a lui Joao Felix

Pilotul de la McLaren a fost surprins la Hungaroring alături de frumoasa Margarida „Magui” Corceiro. Ea este o actriță portugheză în vârstă de 22 de ani. Încă din 2023 se vorbea despre o posibilă relație între cei doi, iar la Hungaroring au decis să nu se mai ascundă.

Înainte să se cupleze cu Lando Norris, modelul lusitan a avut o relație cu João Felix, fotbalistul portughez trecut pe la Barcelona, Atlético Madrid și Chelsea. Acum, ea se bucură de viață alături de pilotul de Formula 1, care visează la titlul mondial.

Magui Corceiro a fost acuzată în trecut că l-ar fi înșelat pe João Felix cu Pedro Porro, fundașul spaniol coleg cu Radu Drăgușin la Tottenham. Actrița portugheză a declarat însă că nu s-a pus problema de așa ceva, ci doar că este foarte bună prietenă cu ibericul.

Probleme pentru Norris. Pilotul a comis-o pe internet

Lando Norris și-a pus însă fanii în cap. El e acuzat de sexism, după ce a lăsat un comentariu ofensator pe rețelele de socializare. S-a folosit de un cont fals pentru a urmări streamul prietenului său de pe Twitch, Max Fewtrell. Britanicul a comentat în chat: „Sunt în partea potrivită a casei, sincer”, făcând referire la iubita lui Fewtrell și prietena ei, aflate în bucătărie.

Captura mesajului a devenit rapid virală și a stârnit un val de critici. Mulți utilizatori au catalogat remarca drept misogină și complet nepotrivită cu imaginea progresistă pe care Norris o avea până atunci.

Pilotul celor de la McLaren a evitat să vorbească despre acest incident. Totul s-a întâmplat după victoria lui Lando Norris de la Hungaroring. Britanicul l-a învins pe colegul său, Oscar Piastri, după o cursă de senzație.

