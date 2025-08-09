Iubita lui Lando Norris este de o frumusețe rară! Pilotul de Formula 1 și actrița nu se mai ascund. Galerie foto

Lando Norris trece prin cel mai bun moment al carierei. . Britanicul o duce bine și din alt punct de vedere: acesta se iubește cu fosta parteneră a lui João Felix.

Lando Norris e împreuna cu fosta iubită a lui Joao Felix

Pilotul de la McLaren a fost surprins la Hungaroring alături de frumoasa Margarida „Magui” Corceiro. Ea este o actriță portugheză în vârstă de 22 de ani. Încă din 2023 se vorbea despre o posibilă relație între cei doi, iar la Hungaroring au decis să nu se mai ascundă.

Înainte să se cupleze cu Lando Norris, modelul lusitan a avut o relație cu a. Acum, ea se bucură de viață alături de pilotul de Formula 1, care visează la titlul mondial.

Magui Corceiro a fost acuzată în trecut că l-ar fi înșelat pe João Felix cu Pedro Porro, fundașul spaniol coleg cu Radu Drăgușin la Tottenham. Actrița portugheză a declarat însă că nu s-a pus problema de așa ceva, ci doar că este foarte bună prietenă cu ibericul.

Probleme pentru Norris. Pilotul a comis-o pe internet

Lando Norris și-a pus însă fanii în cap. El e acuzat de sexism, după ce a lăsat un comentariu ofensator pe rețelele de socializare. S-a folosit de un cont fals pentru a urmări streamul prietenului său de pe Twitch, Max Fewtrell. Britanicul a comentat în chat: „Sunt în partea potrivită a casei, sincer”, făcând referire la iubita lui Fewtrell și prietena ei, aflate în bucătărie.

Captura mesajului a devenit rapid virală și a stârnit un val de critici. Mulți utilizatori au catalogat remarca drept misogină și complet nepotrivită cu imaginea progresistă pe care Norris o avea până atunci.

Pilotul celor de la McLaren a evitat să vorbească despre acest incident. Totul s-a întâmplat după victoria lui Lando Norris de la Hungaroring. Britanicul l-a învins pe colegul său, Oscar Piastri, după o cursă de senzație.