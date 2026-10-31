Sport

Iubita lui Lewis Hamilton, apariție răvășitoare în Roma. Ținuta cu care bruneta a făcut furori

Alexa Serdan
31.10.2026 | 12:54
Iubita lui Lewis Hamilton aparitie ravasitoare in Roma Tinuta cu care bruneta a facut furori
GALERIE FOTO
Kim Kardashian, iubita lui Lewis Hamilton. Sursa foto: Instagram.com Kim Kardashian, iubita lui Lewis Hamilton. Sursa foto: Instagram.com Kim Kardashian, iubita lui Lewis Hamilton. Sursa foto: Instagram.com Kim Kardashian, iubita lui Lewis Hamilton. Sursa foto: Instagram.com +14 FOTO
Kim Kardashian, iubita lui Lewis Hamilton. Sursa foto: Instagram.com
Kim Kardashian, ipostază inedită în timpul unei vizite în capitala Italiei. Partenera lui Lewis Hamilton a strălucit într-o rochie decoltată.
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Antreprenoarea americană care are o relație amoroasă cu Lewis Hamilton a bifat o nouă apariție răvășitoare. Kim Kardashian a făcut furori în Roma cu o ținută cu care a furat toate privirile. Vedeta a rămas impresionată de niște bijuterii de colecție care i-au aparținut lui Elizabeth Taylor.

Partenera lui Lewis Hamilton, ipostază inedită în Italia

Fosta soție a lui Kanye West a devenit o prezență constantă la competițiile de Formula 1. Kim Kardashian (46 ani) nu lipsește de la evenimentele la care ia parte partenerul de viață, pilotul de curse Lewis Hamilton (41 ani). Britanicul i-ar fi oferit un cadou de milioane de euro de ziua ei de naștere, care a avut loc de curând.

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Se vehiculează că afacerista a primit o mașină valoroasă, în timp ce alte publicații vorbesc despre un câine. Vedeta s-a arătat dezamăgită de faptul că pilotul de la Ferarri nu a luat parte la petrecere, însă după a luat decizia să zboare până în Europa. Bruneta a ajuns în capitala Italiei, unde a avut parte de o mare surpriză.

Imediat ce a pășit în Roma paparazzi au fost pe urmele sale. Aceștia au surprins-o în diferite ipostaze și mai ales, ținute extravagante și neașteptate, care i-au pus în valoare formele. Una dintre acestea este o rochie albă care i-a conturat extrem de bine silueta trasă prin inel. De asemenea, i-a lăsat la vedere decolteul generos.

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Ținuta cu un design special și un decolteu halter, care s-a întins destul de mult, a avut un detaliu inedit. Un nod încrețit la mijloc a creat un efect surprinzător pe rochia lungă. Mai mult, designul minimalist și nuanța neutră au ajutat-o pe frumoasa Kim Kardashian să fure toate privirile. Toată lumea i-a remarcat eleganța și rafinamentul, afacerista din Statele Unite ale Americii prezentându-se la o casă de bijuterii în felul acesta. A reușit să fie în lumina reflectoarelor și datorită părului prins într-o coadă. Iubita lui Lewis Hamilton și-a completat look-ul cu un machiaj special, obraji rozalii și un ruj nud lucios.

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Kim Kardashian, impresionată de bijuteriile purtate de Elizabeth Taylor

Kim Kardashian a îmbinat glamourul vechiului Hollywood cu stilul său îndrăzneț caracteristic. Outfitul cu care s-a prezentat la o vizită, la Bvlgari, în Roma, a stârnit imediat comentariile oamenilor. Internauții i-au lăsat numeroase mesaje în dreptul filmării în care vedeta de reality show a documentat experiența specială. Le-a oferit celor de pe Instagram o privire în interiorul casei de bijuterii de lux, declarându-se cucerită de mai multe piese de colecție purtate de regretata actriță Elizabeth Taylor. În plus, iubita lui Lewis Hamilton a avut ocazia să poartă o parte dintre acestea. S-a pozat cu un colier emblematic cu smaralde verzi și diamante strălucitoare.

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Lănțișorul cu un pandantiv mare în centru a venit însoțit de cercei asortați. Astfel, ținuta albă a căpătat o strălucire aparte, vedeta fiind recunoscătoare pentru această experiență. „Dacă aceste bijuterii ar putea vorbi…”, a scris afacerista, în descrierea de pe social media. Totodată, frumoasa brunetă a etichetat-o pe Elizabeth Taylor, dar și brandul de bijuterii.

În clipul din mediul virtual iubita lui Lewis Hamilton a pus mai multe întrebări despre piesele de colecție. Și-a arătat fascinația pentru regretata artistă americană, care a încetat din viață în martie 2011. Această ieșire în public a devenit, în cele din urmă, o întâlnire a două ere foarte diferite ale strălucirii celebrităților.

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O postare distribuită de Kim Kardashian (@kimkardashian)

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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