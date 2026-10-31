Iubita lui Lewis Hamilton, apariție răvășitoare în Roma. Ținuta cu care bruneta a făcut furori

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Antreprenoarea americană care are o relație amoroasă cu Lewis Hamilton a bifat o nouă apariție răvășitoare. Kim Kardashian a făcut furori în Roma cu o ținută cu care a furat toate privirile. Vedeta a rămas impresionată de niște bijuterii de colecție care i-au aparținut lui Elizabeth Taylor.

Partenera lui Lewis Hamilton, ipostază inedită în Italia

t a devenit . Kim Kardashian (46 ani) nu lipsește de la evenimentele la care ia parte partenerul de viață, pilotul de curse Lewis Hamilton (41 ani). Britanicul i-ar fi oferit un cadou de milioane de euro de ziua ei de naștere, care a avut loc de curând.

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Se vehiculează că afacerista a primit o mașină valoroasă, în timp ce alte publicații vorbesc despre un câine. Vedeta s-a arătat dezamăgită de faptul că pilotul de la Ferarri nu a luat parte la petrecere, însă după a luat decizia să zboare până în Europa. Bruneta a ajuns în capitala Italiei, unde a avut parte de o mare surpriză.

Imediat ce a pășit în Roma paparazzi au fost pe urmele sale. Aceștia au surprins-o în diferite ipostaze și mai ales, ținute extravagante și neașteptate, care i-au pus în valoare formele. Una dintre acestea este o rochie albă care i-a conturat extrem de bine silueta trasă prin inel. De asemenea, i-a lăsat la vedere decolteul generos.

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Ținuta cu un design special și un decolteu halter, care s-a întins destul de mult, a avut un detaliu inedit. Un nod încrețit la mijloc a creat un efect surprinzător pe rochia lungă. Mai mult, designul minimalist și nuanța neutră au ajutat-o pe frumoasa Kim Kardashian să fure toate privirile. Toată lumea i-a remarcat eleganța și rafinamentul, afacerista din Statele Unite ale Americii prezentându-se la o casă de bijuterii în felul acesta. A reușit să fie în lumina reflectoarelor și datorită părului prins într-o coadă. Iubita lui Lewis Hamilton și-a completat look-ul cu un machiaj special, obraji rozalii și un ruj nud lucios.

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Kim Kardashian, impresionată de bijuteriile purtate de Elizabeth Taylor

Kim Kardashian a îmbinat glamourul vechiului Hollywood cu stilul său îndrăzneț caracteristic. Outfitul cu care s-a prezentat la o vizită, la Bvlgari, în Roma, a stârnit imediat comentariile oamenilor. Internauții i-au lăsat numeroase mesaje în dreptul filmării în care vedeta de reality show a documentat experiența specială. Le-a oferit celor de pe Instagram o privire în interiorul casei de bijuterii de lux, declarându-se cucerită de mai multe piese de colecție purtate de regretata actriță Elizabeth Taylor. În plus, iubita lui Lewis Hamilton a avut ocazia să poartă o parte dintre acestea. S-a pozat cu un colier emblematic cu smaralde verzi și diamante strălucitoare.

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Lănțișorul cu un pandantiv mare în centru a venit însoțit de cercei asortați. Astfel, ținuta albă a căpătat o strălucire aparte, vedeta fiind recunoscătoare pentru această experiență. „Dacă aceste bijuterii ar putea vorbi…”, a scris afacerista, în descrierea de pe social media. Totodată, frumoasa brunetă a etichetat-o pe Elizabeth Taylor, dar și brandul de bijuterii.

În clipul din mediul virtual iubita lui Lewis Hamilton a pus mai multe întrebări despre piesele de colecție. Și-a arătat fascinația pentru regretata artistă americană, care a încetat din viață în martie 2011. Această ieșire în public a devenit, în cele din urmă, o întâlnire a două ere foarte diferite ale strălucirii celebrităților.

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