Iubita lui Marcel ”Maluma” de la Insula Iubirii: ”Ne-am dori o fetiță” Dezvăluiri în premieră despre căsătorie și sarcină

Marcel de la Insula iubirii se pregătește pentru cele mai frumoase momente din viața sa. Ispita masculină din show-ul de la Antena 1 ar putea să devină tată, după cum a dezvăluit chiar viitoarea lui soție, în premieră și în exclusivitate pentru FANATIK!

Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, tată de fată?

Bărbatul care a devenit unul din cele mai spumoase personaje din cel de-al optulea sezon al show-ului de la Antena 1 s-a cuplat cu o tânără de 25 de ani, în luna februarie, imediat după ce s-a întors din Thailanda.

ADVERTISEMENT

Armina Adelina Grigoraș, pe numele ei, care a vrăjit publicul, fiindu-i manageră.

Armina a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre povestea ei de iubire cu Marcel și ne-a mărturisit că e posibil să fie însărcinată! Cei doi se pregătesc de nuntă și își doresc neapărat o fetiță.

ADVERTISEMENT

De cât timp te știi cu Marcel, alias ”Hola mami que guapa”?

Armina Adelina Grigoraș: – Ne cunoaștem din februarie!

Cum v-ați cunoscut?

– Ne-am cunoscut pe Facebook. Ușor, ușor am început să vorbim mai multe!

De cât timp formați un cuplu?

– ⁠Formăm un cuplu din momentul în care a ieșit din emisiune, noi vorbeam de dinainte, dar nu era ceva concret.

Este în realitate așa cum este prezentat la Insula Iubirii?

⁠- În realitate este un bărbat foarte atent, sensibil, amuzant și foarte iubitor.

Ce simți când vezi imaginile cu el din Thailanda?

⁠- Imaginile din emisiune nu mă afectează, pentru că în momentul acela nu forma o relație cu mine în totalitate (n. red.: erau în faza de cunoaștere).

ADVERTISEMENT

Te-am mințit vreodată?

– ⁠Nu este genul care să mintă și nu nu m-a mințit niciodată!

Ce nu i-ai putea ierta?

– ⁠Nu i-aș putea ierta trădarea și lipsa de respect!

Viitoarea soție a lui Marcel de la Insula iubirii, crize de gelozie

Ești o fire geloasă? Îi faci mici ”scene” când te gândești la participarea lui la Insula Iubirii?

– ⁠Aș minți să zic că nu! Da, sunt momente când stau prea mult pe gânduri, dar se întâmplă rar!

ADVERTISEMENT

Ce spun familiile voastre despre aceste imagini?

– ⁠Familia mea îl susține, la fel și familia lui. Nu sunt deranjați de imaginile de la Insulă.

Aveți planuri de căsătorie?

⁠- Da, chiar recent am discutat cu familiile noastre despre acest subiect și au fost plăcut surprinși!

Nunta va fi curând?

– Anul acesta. Încă nu am stabilit toate detaliile! Suntem încă în discuții cu familia. Dar va fi sigur în București

Dacă ați merge în calitate de concurenți la Insulă, crezi că ați trece testul?

– În proporție de 80% cred că am trece testul. Am încredere în el și în mine în același timp!

V-ați gândit și la un urmaș al vostru?

⁠- Da, curând! Mai multe nu pot zice.

Băiețel sau fetiță?

– Fetiță ne-am dori.

Jimmy Dub: ”El mi-a sugerat să bag mai multe perle în piesă”

. Privitor la cariera profesională a lui Marcel, Adelina ne-a declarat că „Marcel vede succesul ca pe o oportunitate de a i se deschide uși noi, însă e foarte rezervat în tot ceea ce face. Am văzut că este extrem de popular pe TikTok, mai ales pentru expresiile de genul „dezahardat”, însă consider că nu are de ce să îi fie rușine. A fost doar un personaj. Și-a jucat rolul ca ispită supremă”.

Jimmy Dub a lansat, alături de el, videoclipul melodiei „Hola, mami, que guapa”. Artistul ne-a vorbit despre colaborarea cu Maluma de România, una care a luat prin surprindere pe toată lumea, dar și dacă participantul de la Insulă s-a simțit vreodată stânjenit pentru perlele pe care le-a scos pe gură.

”Ne știm dinainte să lansăm piesa cu o săptămână, dar zici că ne știm de-o viață. I-am scris pe TikTok, la început nu aveam de gând. Dar, m-am gândit că așa ar fi frumos. Marcel este un om cum rar găsești. Îmi place că are “sangre caliente” ca și mine. Succesul îl gustă foarte bine, chiar dacă a devenit celebru peste noapte.

L-am învătat niște noțiuni ce ține de industria din România, pentru că el, locuind în Tenerife, nu știa cum stau lucrurile aici. Nu se rușinează de perlele de la Insulă, din contră, în toamna vom avea o nouă piesă cu așa ceva. Când a auzit prima dată melodia lansată acum, el mi-a sugerat să bag mai multe perle. Când am auzit prima data “Hola mami que guapa” am știut că asta e un refren hit. Am simțit că Marcel este un personaj plăcut de lume, chiar dacă mai sunt și guri rele”, ne-a declarat Jimmy Dub despre Marcel, după lansarea piesei.